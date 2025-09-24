癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援，圖為災後現況。記者劉學聖／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂等待救援，其中還有癱瘓且有氣切管的爸爸，自己只能打電話和透過社群向外界求援，她今天回報好消息，家人平安獲救。

民眾林小姐昨天在Threads發文求援，因為颱風造成堰塞湖潰堤，洪水瞬間爆發，光復鄉家中2樓已經被淹沒，全家人只能在屋頂等待救援。她更憂心的是，爸爸是全身癱瘓的病患且有氣切管，身體狀況極為脆弱，無法在這樣的環境下長時間停留，更需要緊急送醫。她人在外地，能做的只有不停打電話求助，心中充滿無力與焦急。

貼文一出，湧入許多網友關心，也分享許多救援相關資訊與求援訊息轉傳。林小姐今天上午發出好消息，爸爸、兄嫂、妹妹與看護都平安獲救；爸爸平安抵達醫院治療，狀況穩定，能有這樣的結果，全靠社會各界的幫助與支持，他們一家心中充滿無限感激。

她說，「在這次突如其來的天災中，我們一家經歷了極大的重創與考驗。儘管如此，我們依然深深感受到台灣社會滿滿的溫暖與力量。」謝謝外界的關心與協助，每一份集氣、每一個訊息都是支持他們走過難關的重要力量；最重要的是所有冒著風雨辛苦投入的搜救人員，守護她的家人，更守護了許多生命。

貼文一出，許多網友紛紛給予支持，「終於等到妳發文」、「平安就是最大的福氣」、「願花蓮平安，爸爸健康」、「這個時候真的很需要你這種正能量文章，救災不需要口水、藍綠或網軍，希望你們一家安好」。

堰塞湖 馬太鞍溪

