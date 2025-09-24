堰塞湖溢流釀災！海巡機動式熱顯像儀 泥水浮木中尋失聯者

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，還有民眾失聯中。海巡署今天出動機動式熱顯像儀車（如圖）投入災區搜救。圖/海巡署提供
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，還有民眾失聯中。海巡署今天出動機動式熱顯像儀車（如圖）投入災區搜救。圖/海巡署提供

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，還有民眾失聯中。海巡署今天派遣人力投入救災，同時出動機動式熱顯像儀車投入災區搜救。

海巡署今天表示，經東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，立即調度8車33人，於今（24）日10時於花蓮及台東完成勤前教育後，趕赴現場投入救援任務中，並同步調派全國海巡必要人力支援，與鄉民攜手面對挑戰，共同渡過難關。

海巡署表示，因應花蓮馬太鞍溪潰堤造成的重大災情，海巡署第一時間即動員各項兵力與裝備投入應變。海上部分，巡防艇已全面強化近岸與沿岸巡邏，持續透過廣播與通訊系統提醒來往船舶，注意水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故；同時並加強海域監控與安全警戒，確保航行秩序安全。岸際方面，已派遣多批兵力，配合地方救災單位，積極協助尋找受難與失聯民眾，並協助運送物資及投入災後復原等工作。

海巡署說，此次行動特別調用機動式熱顯像儀車投入光復鄉災區，藉由紅外線熱顯像性能，能在泥水浮木中找尋失聯者。

海巡機動式紅外線熱影像車配備的是美商Teledyne FLIR廠生產的高清晰中程監視系統，有AI技術，能主動分析和影像處理，能鎖定15公里內泥水或房屋殘骸中的微弱體熱，協助搜救。

