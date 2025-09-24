聽新聞
0:00 / 0:00
堰塞湖溢流釀災！海巡機動式熱顯像儀 泥水浮木中尋失聯者
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，還有民眾失聯中。海巡署今天派遣人力投入救災，同時出動機動式熱顯像儀車投入災區搜救。
海巡署今天表示，經東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，立即調度8車33人，於今（24）日10時於花蓮及台東完成勤前教育後，趕赴現場投入救援任務中，並同步調派全國海巡必要人力支援，與鄉民攜手面對挑戰，共同渡過難關。
海巡署表示，因應花蓮馬太鞍溪潰堤造成的重大災情，海巡署第一時間即動員各項兵力與裝備投入應變。海上部分，巡防艇已全面強化近岸與沿岸巡邏，持續透過廣播與通訊系統提醒來往船舶，注意水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故；同時並加強海域監控與安全警戒，確保航行秩序安全。岸際方面，已派遣多批兵力，配合地方救災單位，積極協助尋找受難與失聯民眾，並協助運送物資及投入災後復原等工作。
海巡署說，此次行動特別調用機動式熱顯像儀車投入光復鄉災區，藉由紅外線熱顯像性能，能在泥水浮木中找尋失聯者。
海巡機動式紅外線熱影像車配備的是美商Teledyne FLIR廠生產的高清晰中程監視系統，有AI技術，能主動分析和影像處理，能鎖定15公里內泥水或房屋殘骸中的微弱體熱，協助搜救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言