整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險、如何因應
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，還沖進光復鄉市區。截至24日上午，中央災害應變中心統計，已造成14人死亡，還有逾百人失聯。
究竟什麼是堰塞湖？台灣現在還有嗎？該如何因應？「聯合新聞網」整理相關資訊，讓您快速理解。
當河流被大量石頭、泥土或樹木堵住，河水無處可去，漸漸積聚形成的湖泊，就是「堰塞湖」！這個大自然「臨時水庫」形成的原因包括：
地震：強震引發大規模山崩（例：921大地震）
颱風、豪雨：土石流沖下堵住溪谷（例：莫拉克颱風）
火山活動：熔岩或碎屑堆積成壩
冰川：高山冰川崩落堵河
台灣位處板塊交界帶，地勢陡峭、地質破碎，加上地震與颱風頻繁，豪雨容易造成山區土石崩塌，使台灣的堰塞湖成因，以崩塌及土石流造成河道淤塞為主。
堰塞湖就像「不定時炸彈」！隨時可能潰決，一旦堵住水流的塞體突然崩塌，水流將以驚人速度洩出，瞬間形成大範圍山洪，對下游地區造成嚴重威脅，由於發生時間很難預測，必須提前做好防範。堰塞湖風險與影響包括：
1.結構不穩：堰塞湖的壩體多是土石等鬆散堆積物，未經人工加固，遇持續降雨、洪水、地震或水位升高時，壩體容易滲漏、崩塌或突然潰決。
2.下游突發洪水：一旦潰決，短時間內大量湖水傾瀉形成巨大的洪峰，速度快、衝擊力強，下游居民、設施和農田毫無防備時，會造成人員傷亡和財產重大損失。
3.二次災害：潰決洪水可沖刷沿岸鬆散物質，引發泥石流或新的滑坡，破壞更廣泛。
4.污染與疾病風險：夾雜大量泥沙、腐殖質與有害物的水質，被淹沒的屍體、垃圾、動植物腐敗，易滋生細菌、傳染病。
大家可能不知道，陽明山的夢幻湖、花蓮鯉魚潭、南投水漾森林，這些知名景點，通通都是堰塞湖！以下是台灣知名的堰塞湖。
台灣自1979年以來，有數位紀錄的堰塞湖就有88個，其中許多堰塞湖在來不及處置前就已潰決，或是經判斷後無立即危險而採持續觀察。
有安全疑慮的堰塞湖：
大雨或地震後，民眾應注意新聞與政府公告
下游居民要留意「堰塞湖警報」
切勿靠近疑似堰塞湖區域，避免瞬間潰決危險
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言