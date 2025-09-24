快訊

整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險、如何因應

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，大水沖進光復鄉市區，已造成14人死亡，還有逾百人失聯。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，還沖進光復鄉市區。截至24日上午，中央災害應變中心統計，已造成14人死亡，還有逾百人失聯。

究竟什麼是堰塞湖？台灣現在還有嗎？該如何因應？「聯合新聞網」整理相關資訊，讓您快速理解。

文章目錄

當河流被大量石頭、泥土或樹木堵住，河水無處可去，漸漸積聚形成的湖泊，就是「堰塞湖」！這個大自然「臨時水庫」形成的原因包括：

地震：強震引發大規模山崩（例：921大地震）

颱風、豪雨：土石流沖下堵住溪谷（例：莫拉克颱風）

火山活動：熔岩或碎屑堆積成壩

冰川：高山冰川崩落堵河

台灣位處板塊交界帶，地勢陡峭、地質破碎，加上地震與颱風頻繁，豪雨容易造成山區土石崩塌，使台灣的堰塞湖成因，以崩塌及土石流造成河道淤塞為主。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
堰塞湖就像「不定時炸彈」！隨時可能潰決，一旦堵住水流的塞體突然崩塌，水流將以驚人速度洩出，瞬間形成大範圍山洪，對下游地區造成嚴重威脅，由於發生時間很難預測，必須提前做好防範。堰塞湖風險與影響包括：

1.結構不穩：堰塞湖的壩體多是土石等鬆散堆積物，未經人工加固，遇持續降雨、洪水、地震或水位升高時，壩體容易滲漏、崩塌或突然潰決。

2.下游突發洪水：一旦潰決，短時間內大量湖水傾瀉形成巨大的洪峰，速度快、衝擊力強，下游居民、設施和農田毫無防備時，會造成人員傷亡和財產重大損失。

3.二次災害：潰決洪水可沖刷沿岸鬆散物質，引發泥石流或新的滑坡，破壞更廣泛。

4.污染與疾病風險：夾雜大量泥沙、腐殖質與有害物的水質，被淹沒的屍體、垃圾、動植物腐敗，易滋生細菌、傳染病。

大家可能不知道，陽明山的夢幻湖、花蓮鯉魚潭、南投水漾森林，這些知名景點，通通都是堰塞湖！以下是台灣知名的堰塞湖。

南投縣竹山鎮堰塞湖形成的景點「水漾森林」，湖水如鏡映照青山及枯木群，如畫景觀吸引遊客。記者江良誠／攝影
台灣自1979年以來，有數位紀錄的堰塞湖就有88個，其中許多堰塞湖在來不及處置前就已潰決，或是經判斷後無立即危險而採持續觀察。

有安全疑慮的堰塞湖：

大雨或地震後，民眾應注意新聞與政府公告

下游居民要留意「堰塞湖警報」

切勿靠近疑似堰塞湖區域，避免瞬間潰決危險

堰塞湖警戒發布後作為。圖片來源／林業及自然保育署
相關新聞

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，目前造成14人死亡。住在佛祖街的吳姓男子說，水災來時他拉著...

街道騎樓沖刷成廢墟…花蓮光復市區停水電 瀰漫濕泥腐敗味

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發大水，災後街景宛如戰場。街道上滿是厚重泥漿，車輛翻覆、撞毀，連鐵櫃與貨櫃都被洪水沖上馬路，便利...

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點...

癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂...

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題...

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

