整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險、如何因應

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，還沖進光復鄉市區。截至24日上午，中央災害應變中心統計，已造成14人死亡，還有逾百人失聯。

究竟什麼是堰塞湖？台灣現在還有嗎？該如何因應？「聯合新聞網」整理相關資訊，讓您快速理解。

文章目錄 什麼是堰塞湖？

堰塞湖有哪些風險與影響？

台灣知名堰塞湖

堰塞湖如何因應？

當河流被大量石頭、泥土或樹木堵住，河水無處可去，漸漸積聚形成的湖泊，就是「堰塞湖」！這個大自然「臨時水庫」形成的原因包括：

台灣位處板塊交界帶，地勢陡峭、地質破碎，加上地震與颱風頻繁，豪雨容易造成山區土石崩塌，使台灣的堰塞湖成因，以崩塌及土石流造成河道淤塞為主。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影

堰塞湖就像「不定時炸彈」！隨時可能潰決，一旦堵住水流的塞體突然崩塌，水流將以驚人速度洩出，瞬間形成大範圍山洪，對下游地區造成嚴重威脅，由於發生時間很難預測，必須提前做好防範。堰塞湖風險與影響包括：

大家可能不知道，陽明山的夢幻湖、花蓮鯉魚潭、南投水漾森林，這些知名景點，通通都是堰塞湖！以下是台灣知名的堰塞湖。

南投縣竹山鎮堰塞湖形成的景點「水漾森林」，湖水如鏡映照青山及枯木群，如畫景觀吸引遊客。記者江良誠／攝影

台灣自1979年以來，有數位紀錄的堰塞湖就有88個，其中許多堰塞湖在來不及處置前就已潰決，或是經判斷後無立即危險而採持續觀察。

有安全疑慮的堰塞湖： 大雨或地震後，民眾應注意新聞與政府公告 下游居民要留意「堰塞湖警報」 切勿靠近疑似堰塞湖區域，避免瞬間潰決危險