快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

民進黨先遣救援小組赴花蓮 徐國勇捐10萬助災區

中央社／ 台北24日電
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨今天表示，中央黨部組成先遣救援小組前往第一線協助後續救災任務；秘書長徐國勇則拋磚引玉率先捐款新台幣10萬元，協助花蓮災區復原。

民進黨發布新聞稿表示，針對昨天傍晚花蓮光復鄉水患災情，民主進步黨黨中央於第一時間，依黨主席賴清德指示由徐國勇通令全國黨公職全力救災，並於今天由中央黨部組成先遣救援小組，前往第一線協助後續救災任務。

民進黨說，徐國勇指示先遣救援小組須與地方縣黨部對接相關救災事項，救災小組與花蓮縣黨部盤點彙整後，將對目前災區清理所需大型機具，以及安置災民所需相關物資，進行協調聯繫作業。

針對這次花蓮光復鄉的嚴重災情，徐國勇呼籲國人發揮同島一命，人溺己溺的精神，全力救援花蓮鄉親恢復家園。徐國勇拋磚引玉率先捐款10萬元，協助花蓮災區復原。同時身為國際獅子會國際理事的徐國勇表示，相關民間社團也陸續發起救災、捐款工作，例如獅子會MD3OO A5區（基、宜、花、東）的總監李敏卿已經前往花蓮全力協助救災。

民進黨說，中央黨部將全力協助聯繫與相關救災作業的盤點彙整，希望儘快讓災區的鄉親獲得最立即的幫忙與支援。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

徐國勇稱沒有光復節 綠憂2026滿場抗中牌 卻換不到選票

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

徐國勇稱「台灣無光復節」今籲勿歪樓 趙少康批：歪樓的是你

受邀列席立院黨團會議 徐國勇：黨團自主三長要選舉

相關新聞

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點...

癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂...

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題...

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，交通部長陳世凱今天上午視察...

影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。