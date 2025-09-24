民進黨先遣救援小組赴花蓮 徐國勇捐10萬助災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨今天表示，中央黨部組成先遣救援小組前往第一線協助後續救災任務；秘書長徐國勇則拋磚引玉率先捐款新台幣10萬元，協助花蓮災區復原。

民進黨發布新聞稿表示，針對昨天傍晚花蓮光復鄉水患災情，民主進步黨黨中央於第一時間，依黨主席賴清德指示由徐國勇通令全國黨公職全力救災，並於今天由中央黨部組成先遣救援小組，前往第一線協助後續救災任務。

民進黨說，徐國勇指示先遣救援小組須與地方縣黨部對接相關救災事項，救災小組與花蓮縣黨部盤點彙整後，將對目前災區清理所需大型機具，以及安置災民所需相關物資，進行協調聯繫作業。

針對這次花蓮光復鄉的嚴重災情，徐國勇呼籲國人發揮同島一命，人溺己溺的精神，全力救援花蓮鄉親恢復家園。徐國勇拋磚引玉率先捐款10萬元，協助花蓮災區復原。同時身為國際獅子會國際理事的徐國勇表示，相關民間社團也陸續發起救災、捐款工作，例如獅子會MD3OO A5區（基、宜、花、東）的總監李敏卿已經前往花蓮全力協助救災。

民進黨說，中央黨部將全力協助聯繫與相關救災作業的盤點彙整，希望儘快讓災區的鄉親獲得最立即的幫忙與支援。