影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題，相關單位開會說要處理堰塞湖都沒結果，很久了，根本都沒處理，這是人禍，「要請求國家賠償」。

花蓮光復鄉歷經洪水後，宛如「末日景象」。記者王燕華／攝影

兩波洪水沖入光復鄉市區，許多災民躲在二樓才逃過一劫，遭洪水圍困一夜，災民拿著鏟子挖土、還有人徒手挖土，有些車輛遭沖毀找不回，四處也可看到車輛堆疊在一起，幾乎是家家戶戶的一樓都被洪水衝擊，冰箱、沙發等傢俱都全毀，完全不是一般淹水災難場景。

災民在嚴重淹水的家園清淤，天空不時下起豪雨，宛如末日景象，災民紛紛感嘆，損失根本無法估計，重建家園路迢迢。

有災民打著赤腳邊清淤邊說，他躲在二樓才逃過一劫，早上下來一看，轎車都流走了，家裡亂七八糟，水太大了沒辦法，至少損失五十幾萬以上；他與鄰居異口同聲說，「每次開會都沒有用，都沒結果，堰塞湖都沒處理，要請求國家賠償，根本是人禍」。

有在屏東上班的災民邊鏟土邊說，一早5時多就趕回家鄉，家裡全是沙泥，不知道能清到何處，還要把門打開，「如果有人要幫忙方便進入」。

「不知損失多少？」有菜農手拿著滿是淤泥的高麗菜感嘆，高麗菜都毀了，蔬菜和雜貨至少20幾萬，現在菜又特別貴，只能都丟掉，又能怎麼辦？