陳駿季稱馬太鞍堰塞湖無立即潰堤危險 張惇涵：被斷章取義

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡。圖／擷自林保署花蓮分署官網
花蓮光復鄉因樺加沙颱風引發的豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖於昨日下午發生溢流，洪水土石淹沒光復市區。外界質疑中央早知堰塞湖的存在，但卻未積極處理。行政院秘書長張惇涵今表示，農業部長陳駿季當時強調一定會努力確保民眾安全，不過備詢影片被斷章取義，中央沒有不努力的情況。

張惇涵受訪表示，經過徹夜與地方聯繫所掌握，目前掌握最新情況是有124位民眾失聯、發現14位民眾遺體。124位失聯民眾都有掌握到戶籍地址，警消災防和國軍人員今天會挨家挨戶去確認。

他指出，雖然水稍微退了，但當地泥淖還很嚴重，救災復原工作將開始，希望大家幫花蓮集氣，一起努力災後復原。

另一方面，立委傅崐萁昨表示，他在8月13日立法院朝野協商時，已要求將花蓮堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，並提出附帶決議，要求相關單位研提減災方案，不過農業部當時評估堰塞湖並無立即潰堤危險，且開挖溢洪道風險高，無法在一年內完成清除工作。

張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原8月中旬的狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有50公尺，農業部長陳駿季備詢時也說了，為了確保中下游民眾的安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

他指出，從7月21日到26日，透過觀測確認堰塞湖的存在後，中央地方都有緊密聯繫，包括籌組陽明交大和台大兩個科學團隊，針對保全戶的聯繫造冊、疏散演練等，都做了很多溝通，所以中央是很誠實面對這個問題。

張惇涵強調，堰塞湖的量體非常大，9100萬噸的水位相當於一座南化水庫或4分之3個日月潭，沖刷堆積的泥沙、所謂的壩體有66層樓高、長度約有1.7公里長，累積的砂石有2億立方米，需要1428萬輛砂石車才能運送完。

張惇涵說，現在還是防汛期間，重機具無法抵達，他昨天指出，目前短期要進行預防性的疏散撤離，並加強當地民眾的疏散演練。中期希望在防汛期過後，工程單位能否更挺進到堰塞湖的區域，但也要地質的狀況，長期而言，中央地方也需要合作解決這個問題。否則只要有劇烈颱風或臨時地震，都會威脅到中下游民眾的生命財產。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡。 記者劉學聖／攝影
