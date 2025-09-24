堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
農業部長陳駿季。圖／聯合報資料照片
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的危險，且針對工程措施，陳坦言，因為土質鬆軟，很多專家認為開挖溢洪道風險較高，但他們還是會努力做，只是可能沒有辦法在一年馬上清掉。

據813立院黨團協商會議紀錄，針對馬太鞍堰塞湖，國民黨團提案請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案。其中工程措施包含，評估開挖溢洪道、修築堤防、固床工等，降低潰壩風險，保護下游地區。

陳駿季當時回應，農業部一定會努力處理，並指這個堰塞湖來源已久，大概在民國90幾年就開始形成，由於壩底本身大概有 1.7 公里長，經評估，他們認為沒有立即潰堤的危險，但為了下游居民，他們願意努力去做。

不過陳也表示，針對馬太鞍堰塞湖工程，很多專家在討論過程中提到開挖溢洪道，現在做風險較高，因為土質鬆軟 ，但他們還是會努力去做，也尊重此一附帶決議，只是可能沒有辦法在一年馬上清掉，畢竟還需要專業的工程評估。

身為主席的立法院長韓國瑜則說，農業部態度非常清楚，他們願意全力去推動；最終各黨團無意義通過附帶決議。

國民黨立委傅崐萁等人，曾在8月13日透過立院黨團協商，請研提馬太鞍堰塞湖減災、監測、疏散和工程方案。陳駿季當時回應，經評估，他們認為沒有立即潰堤的危險，但為了下游居民，他們願意努力去做。 圖／擷自立院官網
堰塞湖 馬太鞍溪 陳駿季

