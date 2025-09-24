馬太鞍溪堰塞湖溢流 世界展望會急尋1失聯孩童

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣世界展望會啟動緊急救援行動，在地社工陸續聯繫服務案家，發現目前還有1名孩子失聯中，社工團隊焦急持續聯繫。

台灣世界展望會今天發布新聞稿說明，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，導致下游多處保全區遭淹沒，不少家庭一樓物品全數被沖毀，居民緊急逃往二樓或高地避難；台灣世界展望會動員社工逐一關心案家安危，並配合政府安置計畫設置兒童關懷中心，提供災後即時支持。

台灣世界展望會鳳林一中心督導劉雅萍表示，社工昨天陸續聯繫服務個案，發現許多家庭受困或財物受損，一單親媽媽小欣，平時擔任臨時工獨力扶養3名孩子，當天帶著孩子開車撤離，暫時在社區高地活動中心避難，後續再轉往親友家依親；目前還有1名孩子失聯中，社工團隊焦急持續聯繫。

展望會鳳林二中心社工高晨瀚說，「昨天下午3時許聽到轟隆溪水聲，本以為只是雨勢過大，但很快發覺不對勁，立刻往3樓跑，從頂樓往外望，已是一片汪洋，車輛被急流沖走；自己也是受災戶，家裡與車子都泡水，能深刻體會受災家庭的無助與需要。」

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，目前展望會配合縣府安置計畫，於大進國小設置「兒童關懷中心」，由社工與專業人力進駐，陪伴並協助受災家庭與孩子。

李玉明說明，展望會在受災地區共服務107名弱勢兒少，目前有16戶、37人安置中；社工持續調查案家安危，調度物資、淨水設備與高壓清洗機進駐，後續將評估案家受災情況，提供修繕補助、家具家電與學用品補助，以及災民生活支持扶助金。