好友老母臥床不及逃慘遭泥漿活埋 張善政：桃園全力支援花蓮救災

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨日下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情。桃園市長張善政今天在市政會議中宣布，桃園將全力支援花蓮救災，並已啟動多項協助措施，包括派遣人力機具、設立專責窗口協助原住民鄉親，及準備啟動募款等。

張善政表示，堰塞湖原本就預測可能潰堤，但因颱風雨量較大，提早在預測時間前就潰堤了，所幸事前已知可能潰堤而提前撤離部分居民，否則傷亡會更慘重；儘管目前水已退去，但滿地泥巴甚至超過1.5公尺高，人在其中根本無法行走，情況非常嚴重。現在看到的傷亡人數只是初步統計，等淤泥清理完後可能還會出現更多傷亡。他也提到有好友的母親因行動較慢，來不及逃離，被洪水泥漿直接埋在床上死亡。

張善政表示，桃園是都會原住民人數最多的城市，很多原住民朋友來自花蓮，因此桃園絕對不能置身事外，昨天下午他第一時間就請消防局與花蓮縣消防局聯絡表達支援意願，今天上午工務局也與養工處開會準備支援救災，由於花蓮光復巷道較窄，大型機具難以進入，因此特別調度小山貓等適合的機具，預計上午10點20分出發。

張善政說，他也請原民局立即設立專責窗口，協助桃園原住民朋友關心花蓮家人狀況，由於當地基地台運作困難，將透過官方管道聯絡花蓮縣政府及救災單位，讓原住民能更有效找到在光復地區的家人；另因光復地區現在沒水沒電，淨水廠已被淤泥掩蓋，短期內不會有自來水，如有老人家需要醫療照顧而必須暫時遷至桃園的話，衛生局已準備好專責窗口隨時協助。

張善政直言，光復復建需要相當財力，因此他已請社會局準備啟動募款，不限於原住民使用，所有光復災民有需要都會幫忙；如果中央募款救災沒有立即開展，桃園也會先準備，不能等待；桃園的原住民都來自花蓮，讓他們能在桃園安心工作是市府責任，照顧好他們的家人也是無窮的責任，桃園絕對與花蓮站在一起，幫助度過這次難關。