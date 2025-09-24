快訊

花蓮光復災區街道滿目瘡痍 失聯高達124人…警消逐戶清查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致溪水暴漲沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，花蓮縣消防局證實，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，警消逐戶清查確認，但市區現在仍滿是泥濘，部分車輛卡在路上，加上通訊不良，增加查戶困難，將全力協尋。

因昨天洪水來得又急又快來不及撤離，光復鄉罹難者大多是住在佛祖街、敦厚路1樓的長者，消防隊持續逐戶巡查，根據通報名單搜尋失聯者，隨著水勢退去，街道滿目瘡痍，有車輛被沖疊在一起，災情嚴重。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，目前南下交通方面，箭瑛大橋、193縣道預計中午前搶通，現正在清淤，並把停放在路上的車輛先移到路邊。鳳林鎮公所指出，箭瑛大橋橋頭已搶通，先供救災車輛通行，現已開放一般車輛通過，不過依照現場畫面，仍有許多泥濘。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

