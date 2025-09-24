花蓮馬太鞍溪潰堤釀災 侯友宜指示特搜隊74人前往搶救
颱風帶來驚人雨勢掃過台灣東部，昨午造成花蓮復興鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，溪水暴漲，大水沖進光復市區，目前已知14死及多人失聯。新北市長侯友宜今於市政會議後表示，昨午看到花蓮受到這麼大的災害，已立即要求特蒐單位及義消立即出發，立即參與救援。
侯友宜說，昨天事發後也與花蓮縣聯繫，特搜大隊分兩批出發，共有74人，另有23輛救護車及搜救犬，並在昨晚已到達花蓮連夜進行搶救。今天將會持續進入災區更深的地方，協助需要幫助的民眾。侯友宜說，面對災害，國人只有一條心不分你我，大家團結一致。
新北市消防局補充，災情發生後立即啟動跨縣市救援，第一梯次特種搜救大隊10名已組先遣部隊趕赴花蓮，出動器材車、船艇車及各式水域救援裝備、照明器材與破壞器具，前往光復糖廠集結，配合花蓮縣消防局與國軍投入救援行動。
第二梯次救援隊伍也於昨晚7點半出勤，消防局長陳崇岳聯繫花蓮縣政府消防局，強化兩地消防單位橫向合作，接下來將依中央調度，持續提供必要人力與裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言