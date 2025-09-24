花蓮馬太鞍溪潰堤釀災 侯友宜指示特搜隊74人前往搶救

颱風帶來驚人雨勢掃過台灣東部，昨午造成花蓮復興鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，溪水暴漲，大水沖進光復市區，目前已知14死及多人失聯。新北市長侯友宜今於市政會議後表示，昨午看到花蓮受到這麼大的災害，已立即要求特蒐單位及義消立即出發，立即參與救援。

侯友宜說，昨天事發後也與花蓮縣聯繫，特搜大隊分兩批出發，共有74人，另有23輛救護車及搜救犬，並在昨晚已到達花蓮連夜進行搶救。今天將會持續進入災區更深的地方，協助需要幫助的民眾。侯友宜說，面對災害，國人只有一條心不分你我，大家團結一致。

新北市消防局補充，災情發生後立即啟動跨縣市救援，第一梯次特種搜救大隊10名已組先遣部隊趕赴花蓮，出動器材車、船艇車及各式水域救援裝備、照明器材與破壞器具，前往光復糖廠集結，配合花蓮縣消防局與國軍投入救援行動。

第二梯次救援隊伍也於昨晚7點半出勤，消防局長陳崇岳聯繫花蓮縣政府消防局，強化兩地消防單位橫向合作，接下來將依中央調度，持續提供必要人力與裝備。