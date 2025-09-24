影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，交通部長陳世凱今天上午視察橋梁受損情況，指示10月15日前建好涵管便橋，明年2月完成鋼便橋，力拚明年底重建單線永久橋梁結構，總經費24.5億元，盡快讓民眾通行。
陳世凱今天上午8時30分到馬太鞍溪橋北端了解橋梁受損情況，公路局東區養護工程分局長林文雄表示，馬太鞍溪橋是南下北上分離橋，昨天堰塞湖壩頂溢流後，洪流與大量土石衝擊橋梁，下游橋整座消失不見，上游橋目前還可看到多座橋墩，由於橋梁整座結構已遭嚴重破壞，必須重建。
陳世凱表示，昨天水流快，原本預計50分鐘溢流才會抵達下游，但34分鐘就到，水流速快加上挾帶泥沙及石塊，幾乎任何建物都會被摧毀，這次溢流屬於特殊天災，最重要工作是希望可以快速復建橋梁。
陳世凱說，先要求公路局在10月15日前先做長達352公尺的涵管便橋，先提供應急車輛臨時通行，中期明年2月春節前再完成500公尺的鋼便橋，可不限車種通行，長期目標明年年底建構好單線永久橋梁，將盡速辦理設計、發包，並以2027年全橋改建完成為目標，交通部一定會爭取行政院支持。
陳世凱指出，光復車站鐵軌昨天遭泥流淹沒，感謝台鐵公司漏夜搶通，早上8時已全線通車，光復鄉不會變成孤島，即便封路、橋梁中斷，鐵路依然可行；若救災單位需要進到光復市區救災，公路局會再協調台鐵加開花蓮到光復的區間班次，讓救災團隊快速到達災區。
立委沈伯洋也到場關心，表示想要捐物資的民眾先不要急，如果大量人湧入會造成搜救不便，不管是中央還是地方都聯合起來，全力投入救災；花蓮市、吉安鄉都還有物資，如果要提供協助，因為現在雨勢還是很大，請不要先進入光復鄉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言