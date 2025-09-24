快訊

樺加沙豪大雨…堰塞湖溢流重創花蓮14死 尚有124人失聯

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
樺加沙颱風帶來豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖昨發生嚴重溢流，滾滾泥流及大水重創花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉，造成嚴重死傷。記者王長鼎／翻攝
樺加沙颱風帶來豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖昨發生嚴重溢流，滾滾泥流及大水重創花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉，中央災害應變中心今統計共造成14死124人失聯，34人受傷。

中央災害應中心指出，今天凌晨東部、東南部地區及高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生，花蓮雨勢雖已稍趨緩，但山區慎防迎風面長時間強降雨，今天下午整體雨勢將稍趨緩，惟東部、東南部地區及恆春半島仍有大雨或局部短延時豪雨發生的機率。

國家災害防救科投中心指出，馬太鞍溪因河道淤滿土石，堰塞湖溢流期間仍有溢淹的可能，會持續注意雨勢及水位發展，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪流域昨雖降雨持續趨緩，但河道淤滿土石，堰塞湖溢流期間仍有溢淹的可能，災後復原期間，要求各相關單位持續監測雨勢發展。

消防署指出，目前已調度台北市、新北市、屏東縣、宜蘭縣、 台東縣及署特種搜救隊，總計48車、20艇 148人、2搜救犬馳援花蓮縣。

樺加沙颱風帶來豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖昨發生嚴重溢流，滾滾泥流及大水重創花蓮縣，造成14死124人失蹤34人受傷。記者王長鼎／翻攝
樺加沙颱風帶來豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖昨發生嚴重溢流，滾滾泥流及大水重創花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉，造成嚴重死傷。記者王長鼎／翻攝
樺加沙颱風帶來豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖昨發生嚴重溢流，滾滾泥流及大水重創花蓮縣，造成14死124人失蹤34人受傷。記者王長鼎／翻攝
