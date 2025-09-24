影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，石姓婦人難過落淚，「媽媽被水淹沒了，走了。」圖／民眾提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在遺體沒有被水沖走，現在還在家裡，希望外界能來協助移出。

石姓婦人哽咽落淚，先生跟兒子去救她媽媽，也差點也被淹沒，屏東消防來幫忙救先生，所以他們3點多才回來，媽媽昨天沒辦法逃出來，屍體還在家裡，被泥土都淹蓋了。

石姓婦人說，媽媽87歲，還很硬朗。昨天預警時有把人帶出來，但大平村長都沒有通知安置她媽媽，也直言大平村是原住民村莊，媽媽是少數的漢人，他都不會去關心。