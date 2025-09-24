聽新聞
影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在遺體沒有被水沖走，現在還在家裡，希望外界能來協助移出。
石姓婦人哽咽落淚，先生跟兒子去救她媽媽，也差點也被淹沒，屏東消防來幫忙救先生，所以他們3點多才回來，媽媽昨天沒辦法逃出來，屍體還在家裡，被泥土都淹蓋了。
石姓婦人說，媽媽87歲，還很硬朗。昨天預警時有把人帶出來，但大平村長都沒有通知安置她媽媽，也直言大平村是原住民村莊，媽媽是少數的漢人，他都不會去關心。
石姓婦人淚憶災情與至親驟逝，平房整個被水淹沒了，都毀了，旁邊房子也是流走了，所有的家當通通沒有了，好加在媽媽的遺體還在，沒有被沖走。希望警察單位趕快聯繫他們，把她媽媽的遺體取出來，讓她入土為安。
