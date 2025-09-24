馬太鞍溪橋估先完成河床涵管便道 拚116年全橋改建完成

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖壩頂潰決洪峰沖毀，交通部公路局預估在溪水稍退後於2周內(以10月15日前)為目標完成河床涵管便道，先提供應急車輛；長期的重建方案，將盡速辦理設計、發包，以115年年底前先完成南下線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

交通部長陳世凱昨連夜驅車前往花蓮，並於今天一早在公路局林福山局長及東分局林文雄分局長陪同下，立即至前進指揮所了解現場處置並聽取簡報說明，同時立法委員沈伯洋也趕赴現場偕同關心及瞭解掌握後續搶修，陳世凱除慰勉現場同仁辛勞，並肯定同仁配合農業部林保署事前即採取預置保全、機具，依中央應變中心指示辦理預警性封橋，雖橋樑遭沖毀但人車均能保平安。

公路局說，馬太鞍溪上游堰塞湖於23日14時50分發生壩頂潰決，洪流造成台9線馬太鞍溪橋遭沖毀斷橋，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於當日上午10時於馬太鞍溪橋南北二端，實施全面封閉車道禁止車輛進入，並於馬太鞍溪橋遭沖毀後，即刻啟動應變機制並設立前進指揮所。

陳世凱於現場勘災指示公路局，為降低台9線馬太鞍溪橋斷橋造成之交通衝擊，以短、中、長期策略分期推動搶災、復原及復建作業，短期在溪水稍退後於2週內(以10月15日前)為目標完成河床涵管便道，先提供應急車輛；中期建置鋼便橋提升通行可靠度，預計明(115)年2月農春節前完成，可不限車種通行；長期的重建方案，將盡速辦理設計、發包，以115年年底前先完成南下線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

另外，公路局說，台9線馬太鞍溪橋於108年完工，設計係依據馬太鞍溪河川治理規劃辦理，並符合跨河建造審查相關要求，此次遭堰塞湖壩頂潰決洪峰沖毀，實非當時設計所能考量，且非外界所傳改建未滿2個月即遭沖毀。