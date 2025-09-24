快訊

馬太鞍溪橋估先完成河床涵管便道 拚116年全橋改建完成

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，交通部要求10月15日前建好涵管便橋。記者王思慧／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，交通部要求10月15日前建好涵管便橋。記者王思慧／攝影

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖壩頂潰決洪峰沖毀，交通部公路局預估在溪水稍退後於2周內(以10月15日前)為目標完成河床涵管便道，先提供應急車輛；長期的重建方案，將盡速辦理設計、發包，以115年年底前先完成南下線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

交通部長陳世凱昨連夜驅車前往花蓮，並於今天一早在公路局林福山局長及東分局林文雄分局長陪同下，立即至前進指揮所了解現場處置並聽取簡報說明，同時立法委員沈伯洋也趕赴現場偕同關心及瞭解掌握後續搶修，陳世凱除慰勉現場同仁辛勞，並肯定同仁配合農業部林保署事前即採取預置保全、機具，依中央應變中心指示辦理預警性封橋，雖橋樑遭沖毀但人車均能保平安。

公路局說，馬太鞍溪上游堰塞湖於23日14時50分發生壩頂潰決，洪流造成台9線馬太鞍溪橋遭沖毀斷橋，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於當日上午10時於馬太鞍溪橋南北二端，實施全面封閉車道禁止車輛進入，並於馬太鞍溪橋遭沖毀後，即刻啟動應變機制並設立前進指揮所。

陳世凱於現場勘災指示公路局，為降低台9線馬太鞍溪橋斷橋造成之交通衝擊，以短、中、長期策略分期推動搶災、復原及復建作業，短期在溪水稍退後於2週內(以10月15日前)為目標完成河床涵管便道，先提供應急車輛；中期建置鋼便橋提升通行可靠度，預計明(115)年2月農春節前完成，可不限車種通行；長期的重建方案，將盡速辦理設計、發包，以115年年底前先完成南下線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

另外，公路局說，台9線馬太鞍溪橋於108年完工，設計係依據馬太鞍溪河川治理規劃辦理，並符合跨河建造審查相關要求，此次遭堰塞湖壩頂潰決洪峰沖毀，實非當時設計所能考量，且非外界所傳改建未滿2個月即遭沖毀。

相關新聞

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，交通部長陳世凱今天上午視察...

影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在...

空拍畫面／花蓮光復市區慘況曝 民眾無奈整理家園

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，經過各縣市消防人員一夜搜救，縣府災害應變中心今晨統計...

1樓長輩逃不及...花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，經過各縣市消防人員一夜搜救，縣府災害應變中心今晨統計...

花蓮光復鄉洪災！堰塞湖溢流毀橋 2死28傷、30人失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨因颱風豪雨滿水溢流，下午先沖斷馬太鞍溪橋，兩波洪峰隨即如海嘯般沖進光復鄉市區，截至昨晚七時，造成...

