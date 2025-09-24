影／「弟弟不要怕！馬上帶你出去」 花蓮堰塞湖光復災區搜救畫面曝

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣政府消防局昨傍晚調派特搜大隊及第一大隊人車裝備共8車7船艇23人，由大隊長陳世鴻帶隊，漏夜直奔花蓮，現場搜救畫面曝，消防人員在救生艇上安撫男童「弟弟不要怕！馬上帶你出去！」

現場滿是泥流，消防人員在泥流中找尋房屋門牌號，逐一確認有無受困民眾，有些無法行走的長輩，就將長輩們揹出。

屏東縣消防局支援人員昨晚11時到達光復糖廠前進指揮所報到後，立即接受搜索地點的任務分配，主要集中在光復鄉市區佛祖街、光復、敦厚路一帶，皆為接獲民眾報案訊息後，仍處於受困、失聯或失蹤狀況，受限於現場急流及淤泥情形，屏東縣救援團隊兵分三路，以徒步涉水執行重點區域搜索任務。

屏東縣消防局表示，經過漏夜救援截至24日上午8時，計協助17處32名民眾撤離至收容所，現場救援行動仍持續進行中。

搜救人員在泥流中徒步搜索。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中徒步搜索。記者劉星君／翻攝
搜救人員就受困長輩揹出來。記者劉星君／翻攝
搜救人員就受困長輩揹出來。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中查看房屋門牌。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中查看房屋門牌。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中徒步搜索。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中徒步搜索。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中徒步搜索。記者劉星君／翻攝
搜救人員在泥流中徒步搜索。記者劉星君／翻攝
搜救人員現場安撫男童。記者劉星君／翻攝
搜救人員現場安撫男童。記者劉星君／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪

