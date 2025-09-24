馬太鞍溪堰塞湖溢流124人失聯 盼今天全數聯繫完成

快訊

中央社／ 台北24日電
花蓮光復市區一片狼藉被泥巴掩埋。聯合報記者劉學聖／攝影
花蓮光復市區一片狼藉被泥巴掩埋。聯合報記者劉學聖／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心最新統計14人死亡、124人失聯，力拚今天全數聯繫上失聯者。應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章表示，124名失聯者都有住址資料，特搜、國軍以及相關搜救人力會全數投入，逐戶進入家戶確認，力拚今天全數聯繫完成。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目今天專訪行政院秘書長張惇涵，同步連線應變中心副指揮官蕭煥章，談及花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流情形。

蕭煥章說，根據最新統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成14人死亡、124人失聯，目前全力動員、縣市資源也陸續抵達，124名失聯者都有住址，會想辦法在今天派特搜、國軍以及相關搜尋人員，逐戶進入家戶確認，至於電力、電信已經都恢復；14名死者皆是在住家一樓尋獲，後續將盡快相驗。

他也提到，光復鄉現場泥濘，車子難以進入，需要動用大批國軍、警、消等全力進入現場，行政院長卓榮泰已經指示成立前進協調所，經濟部次長賴建信會到場統合相關部會，協助花蓮縣府救災與復原。

回顧此次撤離決定，張惇涵提到，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳在21日週日晚間便決定撤離，並於22日上午開始撤離受評估的1800多戶、約8500多人，而自昨天溢流衝擊來看，確實是當初評估的災區範圍，也是嚴重天災，中央、地方後續必須更緊密合作。

談到昨天馬太鞍溪堰塞湖溢流前作為，蕭煥章表示，中央氣象署在昨天凌晨4時發現降雨量異常、堰塞湖水位迅速上升，隨後應變中心會議後於5時30分通知地方政府上午就可能溢堤，並於6時起透過細胞廣播、廣播宣傳、電視插播向民眾說明，也請警察、消防體系派出巡邏車、消防車在市區提醒避難。

