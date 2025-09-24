聽新聞
馳援花蓮堰塞湖災情 嘉市特搜隊準備好了！
花蓮縣馬太鞍堰塞湖傳出溢流情形，為確保災區救援能量充足，嘉義市政府消防局立即啟動跨縣市支援機制，昨天晚上集結，動員特種搜救隊第一梯次先遣小組計14人、4輛救援車與3艘橡皮艇，全員整備完成，隨時待命出勤，支援花蓮災區。
嘉義市消防局表示，特種搜救隊成員均接受過專業水域與大型災害救援訓練，能迅速投入各類災害現場。此次為了花蓮的救援需求，隊員們立即完成整備，展現跨縣市救災的決心與效率。
市府強調，面對花蓮堰塞湖溢流的嚴峻挑戰，嘉義市特搜隊將秉持「守護人民生命財產安全」的信念，全力支援花蓮，攜手當地民眾共度難關，盡最大努力守護生命。
市長黃敏惠在個人臉書表示，樺加沙颱風已逐漸遠離，但受到颱風外圍環流影響，花東地區仍有局部豪雨。花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉。已指示消防局了解花蓮縣目前最新狀況及需求，如有任何需要，嘉義市會全力支援，隨時待命！花蓮的鄉親也務必注意安全。
