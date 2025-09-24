花蓮堰塞湖釀災！台南人連夜載物資赴光復鄉馳援 災民感動：快哭出來

強烈颱風「樺加沙」帶來驚人雨勢掃過台灣東部，造成花蓮復興鄉重大災情，馬太鞍溪上游堰塞湖昨(23)日下午溢流，溪水暴漲，大水沖進光復市區，目前已知14死，並有多人失聯。

有網友今日凌晨在社群平台Threads上分享，台南友人得知災情後，立即載運飲用水與急需物資連夜北上，趕往花蓮災區。車隊歷經漫長路程，終於在凌晨3點抵達光復鄉。從拍攝的影片得知，當地仍可見多處街道積水，路旁散落被沖毀的家當，景象觸目驚心。

這名網友表示，朋友不辭辛勞從台南趕來支援，令她深受感動，也心疼家鄉遭逢重創，「看到都快哭出來了，家鄉就這樣什麼都沒了。」

有光復鄉當地居民透過Threads呼籲，在外地的鄉親若有能力，盡快返鄉協助救災。由於許多長者受困家中無法外出，當地志工與居民接到大量求助電話，需協助探視、確認家人平安。他們感謝各地民眾前來支援，同時也心有餘悸的說，「真的頭一次在光復遇到這種情況，願一切安好！」