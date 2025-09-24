快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

台東支援花蓮救災隊尋獲1人OHCA 協助8民眾撤離

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣消防救災隊昨馳援花蓮，晚間挺進光復鄉災區，展開搜救任務。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防救災隊昨馳援花蓮，晚間挺進光復鄉災區，展開搜救任務。圖／台東縣消防局提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖壩頂昨天下午因溢流，導致溪水暴漲，沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉部分地區災情嚴重。台東縣長饒慶鈴接獲消息後，立即指示消防局調派水域救援人力、裝備器材及救生橡皮艇等，組成跨縣市聯合救援隊伍，立即前往花蓮協助救災。

縣消防局台東、成功、關山大隊人車裝備共8車4船艇23人，並由副大隊長李志德、水域救生資深教官賴垣志秘書帶隊，於當天傍晚5點自台東集結出發，於暴雨中直奔花蓮光復糖廠前進指揮所報到。

當晚7點54分，救災人員接受14區搜索地點的任務分配，主要集中在光復鄉市區中山、林森、敦厚、仁愛路一帶，鄰近光復車站鬧區，皆為接獲民眾報案訊息後，仍處於受困、失聯或失蹤狀況。

受限於現場急流及淤泥情形，台東縣救援團隊兵分二路，分別以徒步涉水執行重點區域搜索任務，截至今天零時，計發現1人OHCA（到院前心肺功能停止），協助4處計8名民眾撤離至收容所，另清查確認15處所計28人現地安全無危害不願撤離至收容所。

縣消防局指出，本次救援台東除了動員官方單位，民間救災力量也紛紛投入，徵調台灣國際緊急救難協會6人，協助搜救後勤、補給支援任務外，並依現場情勢研判，需要熟悉急流或水中搜救人力。

另台東縣水中運動訓練協會支援本案，共計動員7名水域人員，規畫攜帶急流及潛水裝備、攻擊式救生衣及頭盔，已在早上7點出發。

台東縣消防救災隊昨馳援花蓮，晚間挺進光復鄉災區，展開搜救任務。圖／台東縣消防局提供
堰塞湖 馬太鞍溪 饒慶鈴

