馬太鞍溪橋遭沖毀 替代道路估今8時前搶通

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

樺加沙颱風為東部地區帶來大量豪雨，也造成台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，公路局昨公布替代道路方案，同時也表示，為縮短通行時間，經聯繫花蓮縣政府目前正辦理縣道193線搶通，並視台11甲線水退情形，預計今日8時，替代道路可改走花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時。

公路局指出，一般車輛替代路線改由省道台11丙線接台11線轉台30線，預計增加繞行時間約2.5小時。

小型車部分，為縮短通行時間，經聯繫花蓮縣政府目前正辦理縣道193線搶通，並視台11甲線水退情形，預計今日7時，替代道路可改走花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

堰塞湖 馬太鞍溪

