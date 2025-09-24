陸軍搶救花蓮光復鄉大作戰 西部作戰區待命跨區支援

因應強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，造成花蓮復興地區重大災情，國防部參謀總長梅家樹23日下令，陸軍司令部24日至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

梅家樹昨日在國防部主持第5次災防應變中心管制會議，由各編組作業人員及部隊，分別報告天候、災情狀況及相關整備工作。

梅家樹下令，要求陸軍司令部明日至花蓮地區開設前進指揮所。第三、四作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，必要時跨區支援救災任務。

梅家樹指示軍方，後續強降雨可能造成災情擴大，花東第二作戰區需與地方政府保持密切聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。