花蓮大橋水位急升 緊急封閉

位在花蓮台九線鳳林鎮與光復鄉交界的馬太鞍溪橋，全長四五二公尺、淨寬十三公尺，二○一九年才剛完工，不料卻在即將完工滿六年之際遭沖毀。交通部公路局表示，由於馬太鞍溪將匯流至花蓮溪，花蓮大橋水位也急速抬升，已於昨天傍晚五時緊急封閉花蓮大橋。

公路局表示，東區養護工程分局已成立前進指揮所，並洽學者專家將立即擬訂搶修策略，預定今天中午前對外說明。

受樺加沙颱風影響，昨晚起花東地區就出現豪雨及超大豪雨，馬太鞍溪堰塞湖在昨天下午二時五十分壩頂溢流，並沖毀馬太鞍溪橋。

由於馬太鞍溪橋遭沖毀，公路局表示，一般車輛替代路線改由省道台十一丙線接台十一線，轉台三○線，預計增加繞行時間約二點五小時。小型車，為縮短通行時間，經聯繫花蓮縣政府目前正辦理縣道一九三線搶通，並視台十一甲線水退情形，預計今天上午七時，替代道路可改走花四十六線，轉箭瑛大橋至一九三線，再到台十一甲線，預計繞行時間約半小時。

至於鐵路方面，台鐵公司表示，台東線鳳林站至瑞穗站間今天上午十時前停駛，十時後全線恢復正常運行。