4縣市115救災人力 趕赴花蓮災區

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖受樺加沙颱風帶來豪雨影響，昨天下午溢流災情嚴重，不分藍綠縣市皆表態願馳援花蓮。新北、宜蘭、台東及屏東等四縣市立即出動至少一百一十五名救災人力，及救生艇等救災器材趕赴花蓮災區投入救災工作，台北市長蔣萬安也致電花蓮縣長徐榛蔚表達願全力協助，高雄市也動員整備，待命投入救援行列。

宜蘭縣政府指出，宜蘭與花蓮向來友好，得知花蓮災情，宜蘭縣代理縣長林茂盛昨天下午與花蓮縣長徐榛蔚通話後，即指示消防局出動五艘橡皮艇、十五名消防人員及相關裝備前往花蓮災區，晚間在光復糖廠集結後投入救災。

台東縣消防局昨天接獲花蓮縣消防局求援，縣長饒慶鈴第一時間指示動員救援，消防局傍晚五時立即整備，共出動廿一名消防人員及救生艇、救生裝備，由台東大隊副大隊長李志德帶隊，出發前往花蓮災區協助救援。

屏東縣政府消防局特種搜救大隊昨天下午五時卅分接獲消防署及花蓮縣政府請求支援，立即啟動跨縣救援機制，出動廿三名人力、八輛車及動力救生艇、手划式橡皮艇等救生器材趕往災區，將投入光復鄉重災區，協助搜救受困民眾、運補物資並進行災區巡查與水域安全防護作業。