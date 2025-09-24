聽新聞
共8千人撤離 傅崐萁盼有長遠解方

聯合報／ 記者黃子騰屈彥辰黃婉婷／連線報導

行政院長卓榮泰昨天上午與國民黨立委傅崐萁到中央災害應變中心，關心馬太鞍溪上游堰塞湖可能溢流狀況，而堰塞湖也在昨天下午兩時五十分溢流。傅崐萁說，這次共八四四九人撤離，未來每遇強降雨時，可能都要不斷面對同樣的問題，盼有長遠的解方。

卓榮泰表示，堰塞湖形成後，農業部、內政部都加強監測，這幾天也持續加強觀測變化；這次颱風來襲，更在周邊做了相關部署，警戒範圍包含萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮，共八千五百多人多數採就地垂直避難（往樓上或屋頂避難），少部分是用到安置。

傅崐萁趕回花蓮勘災表示，他早在八月十三日就要求中央整建，當時農業部表示「評估沒有立即潰堤的危險」，所幸花蓮縣政府事先撤離民眾，家園修復需要中央、地方等同心合力。林保署則表示，傅委員當時質詢時，堰塞湖蓄水量約為三八七八萬立方公尺，離溢流口尚有五十公尺高差，且堰塞湖壩體經穩定度評估，在水體溢滿前，暫時沒有立即潰壩風險，但若一旦溢流時，則會因為不同情況而造成不同程度的壩體破壞風險。

堰塞湖 馬太鞍溪 樺加沙颱風

