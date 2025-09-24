堰塞湖溢流 洪水急升3公尺 光復鄉民大逃難

「好像三一一海嘯場景。」馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，儘管昨天相關單位發布多次細胞簡訊提醒民眾疏散，洪水夾雜土砂迅速沖向下游光復鄉，已逃出的鄉民形容洪水淹進市區，水位從五十公分快速升到兩、三公尺，許多民宅一層樓都被淹掉，人車紛紛逃避，就像電影中的大逃難現場。

由於水勢湍急凶猛，光復鄉中山路二段的光復市場周邊短時間內就被滾滾泥水覆蓋，民眾將監視器影片上傳至臉書社團「花蓮人」，畫面中有一名身穿橘色雨衣的婦人被困洪流，只能死命抱緊電線桿待援，情況危急。婦人的女兒王姓網友心急如焚，在社團發文求救，呼喊「光復市場附近的人可以幫忙救救我媽媽嗎？」她表示已經報警，但洪水持續上漲，擔心母親體力不支，希望附近有人可伸出援手，所幸水退去後婦人得以脫困，但已全身虛脫。

羅姓鄉民回憶，當時泥水很快從馬路上沖到市區，他想開車離開，但很多車輛卡在路上，現場沒人交通指揮，非常混亂，他卡在車陣裡數分鐘完全無法動彈，不到一小時水就淹腰部，看到很多人棄車逃命，他馬上掉頭往回開，躲到光復鄉圖書館，水還是一直淹上來，只能眼睜睜看著愛車泡水，好不容易水退了，現場滿是泥濘，走路都很困難。

全聯福利中心花蓮光復店鐵門被滾滾泥流沖開，湧入店內的泥水淹到成年人腰部，商品被沖得四散漂在水上，連箱裝的啤酒、罐頭都被沖得東倒西歪，貨架全泡在水中，現場五名員工及一名客人來不及逃，兩名店員嘗試拿木板想要堵住湧入的泥水，仍徒勞無功。

全聯花蓮光復店湧入泥水，兩名店員嘗試拿木板阻擋，但徒勞無功。圖／民眾提供

光復彭姓鄉民說，這次淹水非常嚴重、前所未有，他的店快淹到二樓，車子也泡水，損失慘重；淹水最高應該有到一樓的三分之二，希望大家記取教訓，以後也不要再發生了。

光復在大水侵襲後缺水缺食物，許多災民從下午逃難，直到晚間都沒進食，電話也打不通，在外縣市的親友非常焦急。

前往光復鄉支援的義消也從下午受困到晚上，原本去協助，結果自己也變成災民。