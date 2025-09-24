花蓮光復鄉洪災！堰塞湖溢流毀橋 2死28傷、30人失聯

樺加沙颱風昨天帶來的大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大量泥水沖毀馬太鞍溪橋，下午更直接淹進光復市區。圖／東穩通運公司提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨因颱風豪雨滿水溢流，下午先沖斷馬太鞍溪橋，兩波洪峰隨即如海嘯般沖進光復鄉市區，截至昨晚七時，造成兩人死亡、廿八人受傷、卅人失聯，一度造成二六三人受困。行政院長卓榮泰晚間已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所。

一度全鄉停水 超過二千戶停電

因馬太鞍溪橋附掛管線遭沖毀，導致光復鄉全鄉四三七八戶停水，台水公司預計退水後四小時完成復水。光復鄉一度有二六四八戶停電，昨晚七時仍有一六九○戶停電。堰塞湖水位則已下降卅三公尺，估計流出六千萬噸蓄水，剩餘水量約三千一百萬噸；積淹水共五十一處，昨晚未退水的四十六處都在光復鄉和鳳林鎮。

賴清德總統請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部會，全力協助花蓮縣府採取緊急應變措施，救援受困民眾；且後續仍有潛在風險，應保持警戒；待溢堤狀況解除後，中央將請環境部與國防部支援災後清理與復原。

颱風樺加沙中央災害應變中心昨天下午舉行工作會報暨情資研判會議，中心指揮官、內政部長劉世芳數度表示「人命保全」最重要。

薇帕颱風今年七月來襲，外圍環流造成馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。近期山區雨勢不斷，堰塞湖水位上升，中央預估滿水位時水量逾九一○○萬噸，超越台南南化水庫滿水位總水量，一旦潰決後果不堪設想。行政院上周已示警堰塞湖有溢流可能，預警性撤離光復、鳳林、萬榮三鄉鎮十二村里共三二八五人。昨天滿水位後壩頂溢流，即形成二波洪峰衝擊下游。

首波洪峰沖斷橋 第二波淹千輛車

第一波二時五十分挾帶大量泥水迅速沖往下游，連接鳳林鎮至光復鄉的馬太鞍溪橋首當其衝，在三時卅分遭洪水瞬間沖毀，跨河橋面斷成數截淹沒水中，有民眾拍下橋被沖毀瞬間，現場眾人驚叫「後退」；空拍畫面可見橋體已斷成數截，僅留橋墩孤立在洪流中。

第二波洪水下午約四時沖進市區，淹沒街道，有人抱著柱子待援，有人爬上鐵皮屋頂不知所措，到處都是隨波逐流的車輛，連軍用大卡車都擋不住，估逾千輛汽車泡水、被流走。

花蓮光復鄉市區洪災，停在路邊的軍用卡車及轎車全泡在水中。圖／部落居民提供

花東今提防大雨 光復鄉停班停課

不少民眾受困家中，有兩名急症患者因被水圍困無法及時就醫死亡。晚間六時後水位慢慢退去，但現場滿是泥濘、垃圾。

樺加沙颱風外圍環流昨影響台灣，台東傳出疑似發生龍捲風，部分民宅的鐵皮屋被掀翻。

颱風遠離，但花東、恆春半島今仍要慎防局部豪雨及大雨。另受堰塞湖溢流影響，花蓮縣府昨晚宣布光復鄉須災後復原及整理家園，今天停止上班上課，其餘地區正常上班上課。

台東因南橫公路道路路基不穩、落石不斷，加上部分村落停水停電，海端鄉霧鹿村、利稻村今天停止上班上課。高雄市桃源區梅山、復興及拉芙蘭三個里，因聯外道路遭河水淹沒無法通行，今也停班停課。