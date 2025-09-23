馬太鞍溪橋遭沖毀 交通部長陳世凱連夜驅車趕赴花蓮坐鎮

受樺加沙颱風帶來強降雨影響，23日下午花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於15時24分許發生溢流，短時間內造成水位驟升，公路局現場人員確認台9線馬太鞍溪橋已遭洪水沖毀。由於台鐵暫停行駛，交通部長陳世凱今晚驅車經蘇花路廊趕往花蓮，實地了解最新的災情現場。

樺加沙強烈颱風影響，臺灣上空雨勢增加，馬太鞍溪上游堰塞湖於23日14時50分溢流，馬太鞍溪橋約14時58分水位開始壅高、15時24分觀測到水位沖擊橋墩及壅高水躍沖越橋面，CCTV亦遭沖毀畫面消失，公路局現場人員回報馬太鞍溪橋已遭沖毀。

陳世凱指示，公路局啟動應變機制，持續掌握最新災情，與各單位保持密切聯繫，由於台鐵公司北迴線暫停行駛，他今晚先驅車經蘇花路廊趕往花蓮，實地了解最新的災情現場。

公路局東區養護工程分局也立即於馬太鞍溪橋成立前進指揮所，持續在第一線監測路況，並將隨時更新訊息，確保民眾行車安全。

陳世凱表示，目前馬太鞍溪橋已無法通行，務必改道台11線接台30線。山區道路在颱風期間容易坍方或落石，請非必要不要進入山區，出門前一定要先查詢最新路況，颱風過後路段穩定狀況也需留意，請大家務必安全為上。

交通部會持續掌握最新狀況，盡全力維持交通安全與暢通，也請大家持續關注官方即時訊息。