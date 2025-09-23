梅家樹下令陸軍全力救災花蓮 三、四戰區待命增援

國防部今天表示，颱風樺加沙造成花蓮地區重大災情，參謀總長梅家樹上將今天主持災變會議，要求陸軍司令部明天至花蓮開設前進指揮所，同時也要求第三、第四作戰區完整兵力、機具待命，隨時跨區支援。

國防部晚間發布新聞稿表示，因應強烈颱風樺加沙外圍環流影響，造成花蓮地區重大災情，國防部由參謀總長梅家樹上將主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部明天至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

梅家樹指出，後續強降雨可能造成災情擴大，第二作戰區需與地方政府保持密切聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。

此外，梅家樹也指導第三、四作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，以利必要時跨區支援救災任務。

國防部強調，災害防救為國軍中心任務之一，官兵會盡力協助地方政府，執行災害防救及市容復原工作，讓民眾早日回歸正常生活。