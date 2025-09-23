快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

梅家樹下令陸軍全力救災花蓮 三、四戰區待命增援

中央社／ 台北23日電

國防部今天表示，颱風樺加沙造成花蓮地區重大災情，參謀總長梅家樹上將今天主持災變會議，要求陸軍司令部明天至花蓮開設前進指揮所，同時也要求第三、第四作戰區完整兵力、機具待命，隨時跨區支援。

國防部晚間發布新聞稿表示，因應強烈颱風樺加沙外圍環流影響，造成花蓮地區重大災情，國防部由參謀總長梅家樹上將主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部明天至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

梅家樹指出，後續強降雨可能造成災情擴大，第二作戰區需與地方政府保持密切聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。

此外，梅家樹也指導第三、四作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，以利必要時跨區支援救災任務。

國防部強調，災害防救為國軍中心任務之一，官兵會盡力協助地方政府，執行災害防救及市容復原工作，讓民眾早日回歸正常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 梅家樹

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓揆指示中央4單位成立前進協調所

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流致災 民進黨下令全黨救災

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀洪災 法籍呂德偉神父一度傳失聯教友祈禱

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

樺加沙颱風帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，洪水更直接沖進光復市區，其中全聯福利中心花蓮光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今下午溢流，沖斷馬太鞍橋後，洪水灌入光復鄉市區，據中央災變中心統計，至晚間7時釀全台2人死亡（光復鄉...

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，2人死亡、30人失聯、逾200人...

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

花蓮光復市區今（23）日出現嚴重淹水災情，在地餐廳主理人「海洋主廚愛爾文」稍早揭露災情，水位已逼近一層樓高，全聯超市的商品更被沖出店外，陷入斷水斷電的困境...

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。