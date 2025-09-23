花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓揆指示中央4單位成立前進協調所

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰晚間指示中央在花蓮光復鄉成立前進協調所，由經濟部、原民會、環境部、陸軍花東防衛指揮部等救災復原團隊進駐，儘速協助居民恢復正常生活。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖下午溢流，洪水沖入光復市區造成人員受困災情。根據花蓮縣消防局指出，截至晚間7時，通報救援案件上百件，出動9艘救生橡皮艇、59名警義消人力投入救援，有2名病患因淹水無法即時送醫死亡、3名光復鄉居民失聯，共263人受困。

行政院發言人李慧芝晚間表示，卓榮泰晚間已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信偕原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、環境部次長沈志修、陸軍花東防衛指揮部副指揮官賴政豐少將及救災復原團隊進駐，協助重建工作，幫助居民盡快恢復正常生活。

行政院秘書長張惇涵則在臉書表示，交通部長陳世凱已經在前往花蓮的路上，國軍也開始協助清掃主要街道，第二作戰區的其他國軍一早也將前往支援，同時感謝台東、屏東、台北、新北、宜蘭的救災團隊支援花蓮。

張惇涵指出，卓榮泰已指示成立前進協調所，明天也將前往花蓮勘災，期盼中央、地方一起努力。