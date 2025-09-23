快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓揆指示中央4單位成立前進協調所

中央社／ 台北23日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰晚間指示中央在花蓮光復鄉成立前進協調所，由經濟部、原民會、環境部、陸軍花東防衛指揮部等救災復原團隊進駐，儘速協助居民恢復正常生活。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖下午溢流，洪水沖入光復市區造成人員受困災情。根據花蓮縣消防局指出，截至晚間7時，通報救援案件上百件，出動9艘救生橡皮艇、59名警義消人力投入救援，有2名病患因淹水無法即時送醫死亡、3名光復鄉居民失聯，共263人受困。

行政院發言人李慧芝晚間表示，卓榮泰晚間已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信偕原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、環境部次長沈志修、陸軍花東防衛指揮部副指揮官賴政豐少將及救災復原團隊進駐，協助重建工作，幫助居民盡快恢復正常生活。

行政院秘書長張惇涵則在臉書表示，交通部長陳世凱已經在前往花蓮的路上，國軍也開始協助清掃主要街道，第二作戰區的其他國軍一早也將前往支援，同時感謝台東、屏東、台北、新北、宜蘭的救災團隊支援花蓮。

張惇涵指出，卓榮泰已指示成立前進協調所，明天也將前往花蓮勘災，期盼中央、地方一起努力。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 卓榮泰 環境部

延伸閱讀

【重磅快評】普發現金髮夾彎 卓榮泰的決策危機

政院喊卡設「不領取」普發現金選項 李彥秀：反映看報治國窘境

只剩2公尺！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰偕傅崐萁赴應變中心

卓榮泰取消拜會朝野黨團 邀傅崐萁一同聽取風災應變

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

樺加沙颱風帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，洪水更直接沖進光復市區，其中全聯福利中心花蓮光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今下午溢流，沖斷馬太鞍橋後，洪水灌入光復鄉市區，據中央災變中心統計，至晚間7時釀全台2人死亡（光復鄉...

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，2人死亡、30人失聯、逾200人...

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

花蓮光復市區今（23）日出現嚴重淹水災情，在地餐廳主理人「海洋主廚愛爾文」稍早揭露災情，水位已逼近一層樓高，全聯超市的商品更被沖出店外，陷入斷水斷電的困境...

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。