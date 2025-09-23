快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

台9線馬太鞍溪橋遭沖毀 公路局提供替代道路方案

中央社／ 台北23日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台9線馬太鞍溪橋遭沖毀。交通部公路局今天晚間公布替代道路方案，用路人可改由省道台11丙線接台11線轉台30線，預計增加繞行時間約2.5小時。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面整個被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。

交通部公路局今天晚間發布新聞稿公布替代道路，公路局說，替代路線改由省道台11丙線接台11線轉台30線，預計增加繞行時間約2.5小時。

公路局指出，為縮短通行時間，經聯繫花蓮縣政府目前正辦理縣道193線搶通，並視台11甲線水退情形，預計明天上午7時，替代道路可改走花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時。

另外，公路局也嚴正澄清馬太鞍溪橋是108年完工啟用，請外界不要以訛傳訛。

公路局表示，馬太鞍溪橋是依河川治理規劃報告，於108年改建完成，近日媒體報導有民意代表指稱「馬太鞍溪橋改建未滿2月即遭沖毀」，此說法完全不符事實，屬於假訊息。

公路局說，有關橋梁安全資訊在8月8日有發布新聞稿說明是依據114年8月6日農業部林業及自然保育署花蓮分署所召開「馬太鞍溪上游堰塞湖應變分工研商會議」，針對潰壩情境下對馬太鞍溪橋水位的情形進行專業評估，並即時公布相關資訊。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

才完工6年！馬太鞍溪橋慘遭沖毀 公路局晚間再封花蓮大橋

馬太鞍溪橋改建未滿2月即遭沖毀 林憶君：不該流於表面工程宣傳口號

花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖毀 公路客運僅行駛到鳳林

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

樺加沙颱風帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，洪水更直接沖進光復市區，其中全聯福利中心花蓮光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今下午溢流，沖斷馬太鞍橋後，洪水灌入光復鄉市區，據中央災變中心統計，至晚間7時釀全台2人死亡（光復鄉...

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，2人死亡、30人失聯、逾200人...

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

花蓮光復市區今（23）日出現嚴重淹水災情，在地餐廳主理人「海洋主廚愛爾文」稍早揭露災情，水位已逼近一層樓高，全聯超市的商品更被沖出店外，陷入斷水斷電的困境...

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部...

