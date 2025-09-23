台9線馬太鞍溪橋遭沖毀 公路局提供替代道路方案

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台9線馬太鞍溪橋遭沖毀。交通部公路局今天晚間公布替代道路方案，用路人可改由省道台11丙線接台11線轉台30線，預計增加繞行時間約2.5小時。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面整個被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。

交通部公路局今天晚間發布新聞稿公布替代道路，公路局說，替代路線改由省道台11丙線接台11線轉台30線，預計增加繞行時間約2.5小時。

公路局指出，為縮短通行時間，經聯繫花蓮縣政府目前正辦理縣道193線搶通，並視台11甲線水退情形，預計明天上午7時，替代道路可改走花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時。

另外，公路局也嚴正澄清馬太鞍溪橋是108年完工啟用，請外界不要以訛傳訛。

公路局表示，馬太鞍溪橋是依河川治理規劃報告，於108年改建完成，近日媒體報導有民意代表指稱「馬太鞍溪橋改建未滿2月即遭沖毀」，此說法完全不符事實，屬於假訊息。

公路局說，有關橋梁安全資訊在8月8日有發布新聞稿說明是依據114年8月6日農業部林業及自然保育署花蓮分署所召開「馬太鞍溪上游堰塞湖應變分工研商會議」，針對潰壩情境下對馬太鞍溪橋水位的情形進行專業評估，並即時公布相關資訊。