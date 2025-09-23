馬太鞍溪堰塞湖溢流 陳世凱連夜驅車赴花蓮勘災

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，交通部長陳世凱今天晚間連夜驅車赴花蓮勘災。陳世凱說，已第一時間指示公路局啟動應變機制，現場同仁持續監測、掌握路況，規劃後續搶修。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面整個被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。

陳世凱今天晚間透過臉書表示，「目前我正驅車經蘇花路廊趕往花蓮，實地了解最新的災情現場」。

陳世凱說，受到颱風樺加沙帶來的強降雨影響，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，短時間內造成台9線馬太鞍溪橋被洪水沖毀，所幸無人員車輛受困。

他表示，已第一時間指示公路局啟動應變機制，於馬太鞍溪橋設立前進指揮所，現場同仁持續監測、掌握路況，規劃後續搶修。

陳世凱也提醒，目前馬太鞍溪橋已無法通行，務必改道台11線接台30線；山區道路在颱風期間容易坍方或落石，請非必要不要進入山區，出門前一定要先查詢最新路況，颱風過後路段穩定狀況也需留意，請大家務必安全為上。

陳世凱強調，交通部會持續掌握最新狀況，盡全力維持交通安全與暢通，也請民眾持續關注官方即時訊息。