整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，2人死亡、30人失聯、逾200人通報受困。這座堰塞湖於7月成形只有短短2個月，且規模龐大，高度約200公尺、湖面面積達140公頃、滿水位蓄水量可達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫，潰決所釋放的能量足以摧毀整個下游市區。

馬太鞍溪堰塞湖潰決時間軸 從地震成因到災害發生完整紀錄 2024/04/03 0403強震導致山體鬆動，埋下地質不穩隱憂 2025/07/25 薇帕颱風豪雨引發上游大規模崩塌，形成堰塞湖 2025/07–09月 兩個月間降雨頻繁，水位逐步升高，逼近壩體承載上限 2025年9月23日 災害當日詳細時序 ⚠️ 14:50 壩頂發生溢流，短時間內壩體潰決，大量水與土石下泄 🌊 15:30 第一波洪峰抵達馬太鞍溪橋，橋梁斷裂，交通中斷 🏘️ 16:00 第二波洪水全面湧入光復市區，一樓幾乎滅頂 📊 19:00 中央災變中心統計，全台2人死亡（光復鄉）、28人受傷、30人失聯 更新時間：2025/09/23 22:00

馬太鞍堰塞湖潰決概要

9月23日下午14:50，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖發生壩頂溢流並潰決。大量水體與土石傾瀉而下，短時間內衝破堤防並灌入市區，造成嚴重淹水與毀損。光復市區多處房屋一樓幾乎滅頂，公共設施與商店遭洪水沖毀，形成近年花蓮最嚴峻的災害之一。

農業部表示，今下午2時30分馬太鞍溪堰塞湖水位計監測高程開始呈下降趨勢，2時20分至3時30分水位高程下降33公尺，蓄水量減少3700萬公噸，依下游洪水狀況，評估約流出6000萬公噸蓄水，堰塞湖剩餘水量約3100萬噸。

災情與人員狀況

潰決後洪水迅速湧入市區，許多住戶、商店與車輛包含軍卡被沖走或受困。晚間19時統計已知：全台2人死亡（光復鄉，55歲周男、80歲黃男）、28人受傷、30人失聯，並有逾200人受困等待救援。多處斷水斷電，居民僅能找高處避難或等待撤離。

堰塞湖形成原因

事件可追溯至去（2024）年0403強震與今（2025）年7月帕薇颱風。地震造成山體鬆動，加上颱風豪雨引發大規模土石崩塌，阻塞馬太鞍溪上游河道，形成天然壩體與堰塞湖。之後兩個月降雨不斷，水位持續升高，最終超越壩體承受極限。

為何花蓮災情格外嚴重？

花蓮屬地震、豪雨頻仍區域，地質脆弱，崩塌頻率高。這次災情特別嚴重，原因包括：地震後土層鬆散，壩體結構不穩；堰塞湖規模龐大；連續降雨導致水量快速累積；市區鄰近溪流出水口，防洪設施難以承受洪峰。這些因素疊加，導致災情規模超乎以往。

光復鄉是否成為「小林村翻版」？

2009年八八風災時，高雄小林村因堰塞湖潰決滅村，造成400多人罹難。光復鄉此次災情引發相似聯想。雖然地理條件與規模不同，但光復市區的低窪、人口集中與短時間洪峰侵襲，使得災害型態與小林村相近，凸顯台灣對「堰塞湖風險」的長期忽視。

堰塞湖潰堤的必然風險

堰塞湖的壩體是天然崩塌物，結構鬆散、不具人工工程的穩固性。一旦降雨過量或水位超標，壩頂溢流就會侵蝕壩體，加速潰決。由於水量集中、釋放迅速，下游居民通常僅有極短時間應變，這使堰塞湖成為山區最危險的潛在災害之一。