快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分壩頂溢流，空拍畫面只見馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。圖／花蓮縣政府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分壩頂溢流，空拍畫面只見馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。圖／花蓮縣政府提供

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，2人死亡、30人失聯、逾200人通報受困。這座堰塞湖於7月成形只有短短2個月，且規模龐大，高度約200公尺、湖面面積達140公頃、滿水位蓄水量可達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫，潰決所釋放的能量足以摧毀整個下游市區。

馬太鞍溪堰塞湖潰決時間軸

從地震成因到災害發生完整紀錄

2024/04/03
0403強震導致山體鬆動，埋下地質不穩隱憂
2025/07/25
薇帕颱風豪雨引發上游大規模崩塌，形成堰塞湖
2025/07–09月
兩個月間降雨頻繁，水位逐步升高，逼近壩體承載上限
2025年9月23日 災害當日詳細時序
⚠️14:50
壩頂發生溢流，短時間內壩體潰決，大量水與土石下泄
🌊15:30
第一波洪峰抵達馬太鞍溪橋，橋梁斷裂，交通中斷
🏘️16:00
第二波洪水全面湧入光復市區，一樓幾乎滅頂
📊19:00
中央災變中心統計，全台2人死亡（光復鄉）、28人受傷、30人失聯
更新時間：2025/09/23 22:00

馬太鞍堰塞湖潰決概要

9月23日下午14:50，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖發生壩頂溢流並潰決。大量水體與土石傾瀉而下，短時間內衝破堤防並灌入市區，造成嚴重淹水與毀損。光復市區多處房屋一樓幾乎滅頂，公共設施與商店遭洪水沖毀，形成近年花蓮最嚴峻的災害之一。

農業部表示，今下午2時30分馬太鞍溪堰塞湖水位計監測高程開始呈下降趨勢，2時20分至3時30分水位高程下降33公尺，蓄水量減少3700萬公噸，依下游洪水狀況，評估約流出6000萬公噸蓄水，堰塞湖剩餘水量約3100萬噸。

災情與人員狀況

潰決後洪水迅速湧入市區，許多住戶、商店與車輛包含軍卡被沖走或受困。晚間19時統計已知：全台2人死亡（光復鄉，55歲周男、80歲黃男）、28人受傷、30人失聯，並有逾200人受困等待救援。多處斷水斷電，居民僅能找高處避難或等待撤離。

堰塞湖形成原因

事件可追溯至去（2024）年0403強震與今（2025）年7月帕薇颱風。地震造成山體鬆動，加上颱風豪雨引發大規模土石崩塌，阻塞馬太鞍溪上游河道，形成天然壩體與堰塞湖。之後兩個月降雨不斷，水位持續升高，最終超越壩體承受極限。

為何花蓮災情格外嚴重？

花蓮屬地震、豪雨頻仍區域，地質脆弱，崩塌頻率高。這次災情特別嚴重，原因包括：地震後土層鬆散，壩體結構不穩；堰塞湖規模龐大；連續降雨導致水量快速累積；市區鄰近溪流出水口，防洪設施難以承受洪峰。這些因素疊加，導致災情規模超乎以往。

光復鄉是否成為「小林村翻版」？

2009年八八風災時，高雄小林村因堰塞湖潰決滅村，造成400多人罹難。光復鄉此次災情引發相似聯想。雖然地理條件與規模不同，但光復市區的低窪、人口集中與短時間洪峰侵襲，使得災害型態與小林村相近，凸顯台灣對「堰塞湖風險」的長期忽視。

堰塞湖潰堤的必然風險

堰塞湖的壩體是天然崩塌物，結構鬆散、不具人工工程的穩固性。一旦降雨過量或水位超標，壩頂溢流就會侵蝕壩體，加速潰決。由於水量集中、釋放迅速，下游居民通常僅有極短時間應變，這使堰塞湖成為山區最危險的潛在災害之一。

堰塞湖 馬太鞍溪 樺加沙颱風 花蓮 淹水

延伸閱讀

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀洪災 法籍呂德偉神父一度傳失聯教友祈禱

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

樺加沙颱風帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，洪水更直接沖進光復市區，其中全聯福利中心花蓮光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今下午溢流，沖斷馬太鞍橋後，洪水灌入光復鄉市區，據中央災變中心統計，至晚間7時釀全台2人死亡（光復鄉...

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，2人死亡、30人失聯、逾200人...

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

花蓮光復市區今（23）日出現嚴重淹水災情，在地餐廳主理人「海洋主廚愛爾文」稍早揭露災情，水位已逼近一層樓高，全聯超市的商品更被沖出店外，陷入斷水斷電的困境...

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。