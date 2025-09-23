花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

樺加沙颱風帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，洪水更直接沖進光復市區，其中全聯福利中心花蓮光復店，不但鐵門被滾滾泥流沖開，湧入店內的泥水更淹到成年人腰部。有2名店員嘗試拿木板想要堵住湧入的泥水，仍難以抵擋，十分慘烈。

位於光復鄉中山路二段上的全聯超市遭洪水侵襲，短短幾分鐘內，洪水灌進超市內，商品被沖得四散，都飄在水上，就連箱裝啤酒、罐頭都被沖得東倒西歪，貨架全泡在水中，雖然員工趕緊降下鐵捲門，仍難敵強勁水流。現場5名員工及1名客人來不及逃，好在超市內物資充足，且有發電機供電，暫無危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康