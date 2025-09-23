快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
花蓮縣光復鄉今天因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，暴漲洪水傾瀉而下，法籍天主教神父呂德偉在洪水發生後一度下落不明。記者魯永明／翻攝
花蓮縣光復鄉今天因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，暴漲洪水傾瀉而下，法籍天主教神父呂德偉在洪水發生後一度下落不明。記者魯永明／翻攝

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今下午溢流，沖斷馬太鞍橋後，洪水灌入光復鄉市區，據中央災變中心統計，至晚間7時釀全台2人死亡（光復鄉）、28人受傷、30人失聯。堰塞湖水位已下降33公尺，積淹水共計51處，目前未退水的46處都位於花蓮縣光復、鳳林鄉。

中央災害應變中心今晚間8時舉行第9次工作會報，因下午2時30分馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，兩波洪峰夾帶大量土石傾瀉而下，沖垮馬太鞍橋，再灌入光復鄉市區，市區積水高度一度達50公分，大批車輛包含軍車均被沖走，許多民眾來不及逃遭洪水圍困。

據中央災害應變中心統計，截至今晚7時，花蓮縣因災情釀成2人死亡，2名死者均住在光復鄉，其中55歲周男死因不明，80歲黃男疑似自然死亡。另有30人失聯，受傷人數增至28人。因馬太鞍橋附掛管線遭沖毀，導致光復鄉全鄉4378戶停水，台水公司預計退水後4小時完成復水。停電部分，光復鄉曾停電2648戶，目前仍有1690戶停電。

農業部會中表示，今天下午2時30分馬太鞍溪堰塞湖水位計監測高程開始呈下降趨勢，2時20分至3時30分水位高程下降33公尺，蓄水量減少3700萬公噸，依下游洪水狀況，評估約流出6000萬公噸蓄水，堰塞湖剩餘水量約3100萬噸。

中央災害應變中心統計，至今晚7時總疏散撤離人數7904人，主要集中在花蓮縣5349人、高雄市1866人。在堰塞湖影響範圍安置部分，花蓮縣光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉3鄉鎮共計1837戶、8524人受影響需安置或避難。其中199人收容安置於處所，3086人依親，5239人採垂直避難。光復鄉疏散撤離人數為3213人，主要收容點為光復高職、馬太鞍教會等。

因應堰塞湖溢流沖垮馬太鞍橋，公路局今天上午10時已針對馬太鞍溪橋南、北兩端實施封橋管制，並限制只出不進。台鐵公司今天晚間0時前，台東線 (花蓮至台東間)、南迴線、北迴線各級列車皆停駛。若水流未排除，萬榮-光復間將封鎖不通，屆時將啟動鳳林站至瑞穗站間公路接駁。

花蓮光復鄉市區遭溢流洪水淹沒，許多車泡在水裡。圖／民眾提供
花蓮光復鄉市區遭溢流洪水淹沒，許多車泡在水裡。圖／民眾提供
馬太鞍溪橋遭沖毀僅剩橋墩還在水中。記者黃子騰／翻攝
馬太鞍溪橋遭沖毀僅剩橋墩還在水中。記者黃子騰／翻攝
花蓮光復市場短時間淹水，有網友著急PO文，表示媽媽困在市場裡，水深已淹到胸口，請求大家救援。好在水退去後，婦人自行脫困。圖／翻攝臉書花蓮人
花蓮光復市場短時間淹水，有網友著急PO文，表示媽媽困在市場裡，水深已淹到胸口，請求大家救援。好在水退去後，婦人自行脫困。圖／翻攝臉書花蓮人
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps

