花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀洪災 法籍呂德偉神父一度傳失聯教友祈禱

花蓮縣光復鄉今天因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水傾瀉而下，形成宛如海嘯般的滾滾洪流，造成嚴重災情，甚至連救災用的軍用卡車都被沖走。消息傳出後，不僅地方居民陷入恐慌，長期在光復鄉服務的法籍天主教神父呂德偉也一度失聯，讓教友們十分焦急。

台北總教區神父程若石在臉書發文指出，呂德偉神父在洪水發生後一度下落不明，呼籲大家為他祈禱，希望他能平安脫困。由於今年適逢呂神父來台服務50周年，消息一出，立即引發全台各地教友與地方居民關注，不少人湧入留言區為他祈福。幸好不久後，有教友回報已經與呂神父取得聯繫，證實人平安無事，讓眾人虛驚一場。

1975年來台的呂德偉神父，來自法國，當年奉巴黎外方傳教會派遣，將台灣作為第一個服務地點。他先在新竹華語學院學習中文2年，1977年再赴花蓮玉里鎮持續學習國語與台語，甚至到豐濱鄉向阿美族耆老學習族語，以融入部落生活。美麗的台灣風景與純樸的人情深深吸引了他，使他決心在此扎根奉獻。

長年以來，呂神父在花蓮玉里、豐濱及光復等地走訪部落傳教，不僅主持宗教服務，也積極推動教育。他曾在光復鄉多個部落協助設立幼稚園，最多時達十所，並親自駕車接送孩子上下課，為偏鄉教育與弱勢兒童付出心力。