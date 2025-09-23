才完工6年！馬太鞍溪橋慘遭沖毀 公路局晚間再封花蓮大橋

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天(23日)下午2時50分壩頂溢流，最新空拍畫面曝光，只見馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。(提供／花蓮縣政府)
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天(23日)下午2時50分壩頂溢流，最新空拍畫面曝光，只見馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。(提供／花蓮縣政府)

交通部公路局今表示，由於馬太鞍溪將匯流至花蓮溪，花蓮大橋水位也急速抬升，已於傍晚緊急封閉。

位於花蓮台9線鳳林鎮與光復鄉交界的馬太鞍溪橋全長計452公尺、淨寬為13公尺，2019年才完成新建工程，在完工將滿6年之際慘遭沖毀，公路局已於傍晚緊急封閉。

受樺加沙颱風影響，昨晚起花東地區就出現豪雨及超大豪雨，馬太鞍溪堰塞湖在今午2時50分壩頂溢流，並沖毀馬太鞍溪橋，由於馬太鞍溪最終將匯流至花蓮溪，公路局也於傍晚5時緊急封閉花蓮大橋。

公路局指出，今天下午2時50分接獲林保署花蓮分署通知，馬太鞍溪堰塞湖已溢流，預估約50分鐘溢流至馬太鞍溪橋，東區養護工程分局隨即採CCTV監看馬太鞍溪橋水位變化，馬太鞍溪橋約2時58分水位開始壅高，3時24分觀測到水位沖擊橋墩及壅高水躍沖越橋面，現場人員回報馬太鞍溪橋已遭沖毀。

馬太鞍溪橋為台9線省道拓寬改善計畫的拓寬路段，為配合觀光旅遊與交通運輸需求，拓寬為30公尺寬公路，由台灣世曦工程顧問公司設計，興建北上及南下各1座，2016年10月動工，歷經3年於2019年10月1日完工。

公路局表示，東區養護工程分局已成立前進指揮所，並洽學者專家將立即擬訂搶修策略，預定明天中午前對外說明。

