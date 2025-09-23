馬太鞍溪橋改建未滿2月即遭沖毀 林憶君：不該流於表面工程宣傳口號

強烈颱風樺加沙來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天溢流，洪水沖入光復市區造成人員受困災情。民眾黨立委林憶君表示，她早在今年8月提出相關隱憂，然而行政部門當時以話術搪塞，馬太鞍溪橋先前完成改建，結果不到2個月就遭到沖毀，不該流於表面工程與宣傳口號。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖下午溢流，洪峰抵達馬太鞍溪橋後遭到沖斷，光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍等部落到處淹水，光復市區也傳出多起人員受困災情。行政院長卓榮泰稍早指示中央災害應變中心，統合部會協助花蓮縣政府採取緊急應變措施，並且協助救援受困民眾。

林憶君晚間透過新聞稿指出，受到強烈颱風樺加沙影響，花蓮從昨天就出現豪雨等級以上降雨，馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，馬太鞍溪大量土石在今天向下游沖刷，造成馬太鞍溪橋斷裂，滾滾泥流進入光復市區，災後復原工作恐怕雪上加霜。

林憶君指出，自己早在今年8月提出「馬太鞍溪堰塞湖恐衝擊下游鄉鎮隱憂」等問題，然而相關部門當時皆以「該湖滿庫會以溢流方式而不會直接潰堤，因此無急迫危險性」等話術搪塞，如今馬太鞍溪大量土石流進入光復市區，當地民眾居無定所，造成嚴重人命與財產損失，甚至癱瘓交通命脈，相關部門應當對此解釋清楚。

林憶君要求，相關部會應該立即啟動撤村等緊急救災機制，並且討論後續清淤等修復行動，確保受災居民的生命安全不再受到威脅，政府務必以最快的速度完成災情評估，同時基於地方需求、專業判斷提出具體修復方案，讓受災鄉親早日恢復正常生活。

林憶君表示，馬太鞍橋也是連接台9線花蓮地區的重要幹道，如今道路中斷想要往返兩端，民眾就必須改走替代路線，繞行海線與玉長公路才能抵達，整體通勤時間增加足足2小時，「現在花東民眾不僅回家困難，連要到隔壁村庄也是困難重重。」

林憶君說，交通部公路局在今年8月8日發布新聞稿，大張旗鼓宣稱「馬太鞍溪橋改建完成，經得起考驗」，結果不到2個月就遭到沖毀，而同樣位於花蓮的高寮便道與崙天便道，也分別在上周才搶修完成恢復通車，結果短短數日也遭到沖毀。

林憶君點名交通部與相關單位，不該流於表面工程與宣傳口號，更不能在民眾的安危草率應付，應該重新審視災害韌性嚴重不足的問題、提升工程品質，而各部會也要以最快速度啟動跨部會協調，共同協助花蓮度過難關，不要一再漠視花蓮居民早已發出的求救訊號。