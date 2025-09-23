花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復市場短時間淹水，有網友著急PO文，表示媽媽困在市場裡，水深已淹到胸口，請求大家救援。好在水退去後，婦人自行脫困。圖／翻攝臉書花蓮人
樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光復市場短時間淹水，有網友著急PO文求援，表示媽媽困在市場裡，水深已淹到胸口；好在水退掉後，婦人已自行脫困，網友感謝大家關心。

光復鄉中山路二段上的光復市場短時間內就被滾滾泥水覆蓋，有民眾將監視器影片上傳至臉書社團「花蓮人」，畫面中泥流夾帶砂石不斷沖刷，水深已達胸口，水勢看起來相當湍急。一名身穿橘色雨衣的婦人被困洪流，只能死命抱緊電桿，在湍急水勢中掙扎，情況十分危險。

該名婦人的女兒王姓網友心急如焚，在社團發文向外界求救，呼喊「光復市場附近的人可以幫忙救救我媽媽嗎？」表示已經報警，但洪水仍持續上漲，擔心母親體力不支。許多網友表示，抱著柱子別亂動，等待救援，更集氣婦人平安獲救。

好在女兒在貼文底下更新訊息，表示媽媽等水退掉後已脫困，現在已平安無事，謝謝大家關心，「不好意思讓大家擔心了，請大家在颱風天務必注意安全」。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps
