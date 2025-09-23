花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部會，全力協助花蓮縣府採取緊急應變措施，並投入救援受困民眾。

至於光復市區及下游地區的防救災與避難，賴總統表示，他也已請交通部、農業部、經濟部及內政部等單位、還有國軍相關單位，盡速投入已整備好的人力與機具，以確保國人安全為第一要務。

賴總統說，同時，他要提醒該區域的國人朋友，馬太鞍溪堰塞湖溢堤已有兩波洪峰通過，後續仍有潛在風險，仍應保持警戒，因此要請所有第一線防救災同仁在執勤時，務必以自身安全為優先。待溢堤狀況解除後，中央將請環境部與國防部，支援地方政府進行災後清理與復原工作，特別針對積淹水地區，加強環境清潔與防疫消毒。

賴總統表示，目前，氣象署仍將花東地區列為超大豪雨警戒區。提醒在花東的國人朋友，務必掌握各級政府所提供的安全避難資訊，減少非必要水域活動，並請大家提高警覺、注意自身安全。