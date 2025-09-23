馬太鞍溪堰塞湖溢流 台北市、新北市搜救隊前往支援

花蓮縣23日下午發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，導致光復鄉下游多處嚴重淹水。台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜第一時間即與花蓮縣政府聯繫，兩市也派出搜救隊前往支援，展現跨縣市共同守護人民安全的決心。

樺加沙颱風造成花蓮災情，蔣萬安表示，下午已經致電花蓮徐榛蔚縣長表達關心，台北市先遣搜救隊（2車6人）傍晚已經出發，全力支援救災。同時，他也要求市府團隊啟動支援準備，工務局、環保局、北水處、衛生局、社會局、消防局、民政局等單位已盤點人力與機具，隨時待命，只要接獲通知就能立即投入支援。

新北市政府消防局表示，於災情發生後立即啟動跨縣市救援，特種搜救大隊10名同仁稍早已組成先遣部隊，隨即出發趕赴花蓮，由特搜組長率隊，出動器材車、船艇車及各式水域救援裝備、照明器材與破壞器具，前往光復糖廠集結，並配合花蓮縣消防局與國軍投入救援行動。

第二梯次救援隊伍亦於南雅分隊車庫完成整備，今日19時集結宣達並於19時30分批出勤。該批支援包括46名人員、17輛救災車輛、3艘船艇及2隻搜救犬，展現新北消防全面動員的行動力。局長陳崇岳也親赴動員集結點進行任務說明，並提醒同仁務必注意救援安全，確保任務圓滿。