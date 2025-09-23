快訊

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
最新空拍畫面曝光，只見馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。(提供／花蓮縣政府)
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今日因颱風大雨滿水溢流，造成當地災情。國民黨立院黨團總召傅崐萁趕回花蓮勘災，他也表示最不願看到的災情還是發生，他早在8月13日就要求中央整建，當時農業部表示「評估沒有立即潰堤的危險」，所幸花蓮縣政府事先撤離民眾，家園修復需要中央、地方等同心合力。

傅崐萁說，預防堰塞湖潰壩，一天都不能等，雖然他在8月13日已要求中央儘速整建，很遺憾最不願看到的災情，還是發生了。

傅崐萁說，早在8月13日立法院朝野協商「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，時，他代表國民黨團就特別提出附帶決議，要求將花蓮堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案。

傅崐萁指出，減災包括建立預警系統、加強監測、評估天然壩體穩定性，並預測潰壩影響範圍。監測方面，利用雨量站、水位計等設備監測水位變化，並利用通訊系統及時通報。疏散計畫則包括撒離受影響地區居民，並進行演練。工程措施則包含評估規畫、開挖溢洪道、修築堤防、固床工等，以降低潰壩風險並保護下游地區。所需經費全部納入丹娜絲災後復原重建特別預算辦理。

傅崐萁指出，惟當時農業部表示，當時評估沒有立即潰堤的危險，很多專家認為土質鬆軟開挖溢洪道風險較高，可能一年內沒有辦法馬上清掉，還需要專業評估施工安全。

傅崐萁提到，今天上午在災害應變中心聽取行政院報告時得知，7月26日范斯高颱風襲台時，農業部成立「堰塞湖應變小組」建立預警機制，立法院附帶決議通過後，農業部雖然密集召開會議研商處理應變措施，仍緩不濟急。

傅崐萁強調，今天堰塞湖潰壩水淹光復鄉，所幸花蓮縣政府已事先撤離上萬名民眾，但家園的修復，需要中央及地方各部會同心合力，會竭盡全力讓居民能儘快恢復正常生活。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今日因颱風大雨滿水溢流，造成當地災情。國民黨立院黨團總召傅崐萁說明，早在8月13日立法院朝野協商「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，時，他代表國民黨團提出附帶決議，要求將花蓮堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案。
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps。
堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 花蓮 丹娜絲颱風

