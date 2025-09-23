堰塞湖溢流如海嘯圍困逾200人 花蓮光復鄉2病人無法及時就醫身亡

花蓮光復鄉今天因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成重大水患，民眾形容「有如海嘯」，滾滾洪流連救災用的軍用卡車等抵擋不了被沖走，災情持續擴大，花蓮消防局統計到晚間7時，有兩名急病患者因被水圍困無法及時就醫死亡，3人失聯，另有263人受困。

蓄積超過9100萬噸水量的堰塞湖今天下午2時50分因豪雨溢流，大水先是沖垮相距15公里外的台9線馬太鞍溪橋，接著順河道而下，沖進光復市區，市區逾千輛汽車泡水、被流走，不少民眾受困家中。

花蓮縣消防局表示，截至晚間7時，有263人受困，另有兩位民眾在家急病，但被水圍困無法出門就醫，被發現時已無生命跡象死亡，災情通報都集中在光復鄉。

因災情慘重，消防局向新北、台東等消防局請求支援人力，也出動全縣59名消防人力及9艘橡皮艇趕往救援，還在持續救援中。