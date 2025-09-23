光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

花蓮光復市區今（23）日出現嚴重淹水災情，在地餐廳主理人「海洋主廚愛爾文」稍早揭露災情，水位已逼近一層樓高，全聯超市的商品更被沖出店外，陷入斷水斷電的困境，直言「堰塞湖從出現到潰流只有2個月」。花蓮消防局統計到晚間7時，有2名急病患者因被水圍困無法及時就醫死亡，3人失聯，另有263人受困。

愛爾文在臉書發文指出，光復市區旁的馬太鞍溪，在去年0403地震後導致山體鬆動，今年7月帕薇颱風後發生山壁崩塌，上游形成堰塞湖。經過2個月的累積，再加上颱風雨水灌注，造成堰塞湖潰決，洪水衝破堤防湧入市區。

他說明，堰塞湖位置險峻，屬於中央單位的監控範圍，然而因湖體龐大，重機具難以進入，人工引流又存在高風險。地方政府能做的僅是提前疏散居民避難，避免人員傷亡，但若洪水下來，「財產是一定保不住，頂多保住性命」。

愛爾文強調，這場災難源自天災，居民當下首要任務是保命，他呼籲台派們不要藉此製造仇恨或政治對立，不要再用「自己選的自己承擔」或「花蓮人活該」等話語傷害受災民眾。他也透露情況十分危急，「我有一些台派朋友住在那邊，現在正斷水斷電的躲在二樓，家裡沒有二樓的站在屋頂等待救援，這是天災！當下先保命要緊，後續的重建、補償、捐款沒處理好才是人禍」。

最後，他祈求風雨儘快停歇，讓水勢退去，好讓各界能協助災後重建與整理家園。他沉痛呼籲：「人飢己飢，人溺己溺，我們都是台灣人。天佑光復、天佑花蓮。」