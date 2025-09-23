快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區道路嚴重淹沒，一位居民坐在屋頂上避難保命，臉部半側皆有泥沙痕跡。法新社
花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區道路嚴重淹沒，一位居民坐在屋頂上避難保命，臉部半側皆有泥沙痕跡。法新社

花蓮光復市區今（23）日出現嚴重淹水災情，在地餐廳主理人「海洋主廚愛爾文」稍早揭露災情，水位已逼近一層樓高，全聯超市的商品更被沖出店外，陷入斷水斷電的困境，直言「堰塞湖從出現到潰流只有2個月」。花蓮消防局統計到晚間7時，有2名急病患者因被水圍困無法及時就醫死亡，3人失聯，另有263人受困。

愛爾文在臉書發文指出，光復市區旁的馬太鞍溪，在去年0403地震後導致山體鬆動，今年7月帕薇颱風後發生山壁崩塌，上游形成堰塞湖。經過2個月的累積，再加上颱風雨水灌注，造成堰塞湖潰決，洪水衝破堤防湧入市區。

他說明，堰塞湖位置險峻，屬於中央單位的監控範圍，然而因湖體龐大，重機具難以進入，人工引流又存在高風險。地方政府能做的僅是提前疏散居民避難，避免人員傷亡，但若洪水下來，「財產是一定保不住，頂多保住性命」。

愛爾文強調，這場災難源自天災，居民當下首要任務是保命，他呼籲台派們不要藉此製造仇恨或政治對立，不要再用「自己選的自己承擔」或「花蓮人活該」等話語傷害受災民眾。他也透露情況十分危急，「我有一些台派朋友住在那邊，現在正斷水斷電的躲在二樓，家裡沒有二樓的站在屋頂等待救援，這是天災！當下先保命要緊，後續的重建、補償、捐款沒處理好才是人禍」。

最後，他祈求風雨儘快停歇，讓水勢退去，好讓各界能協助災後重建與整理家園。他沉痛呼籲：「人飢己飢，人溺己溺，我們都是台灣人。天佑光復、天佑花蓮。」

堰塞湖 馬太鞍溪 全聯 花蓮 淹水

延伸閱讀

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 卓揆指示緊急應變、救援受困民眾

相關新聞

堰塞湖溢流如海嘯圍困逾200人 花蓮光復鄉2病人無法及時就醫身亡

花蓮光復鄉今天因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成重大水患，民眾形容「有如海嘯」，滾滾洪流連救災用的軍用卡車等抵擋不了被沖走，...

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光...

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今日因颱風大雨滿水溢流，造成當地災情。國民黨立院黨團總召傅崐萁趕回花蓮勘災，他也表示最不願看到的災...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部...

影／最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

樺加沙颱風外圍環流帶來暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天(23日)下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時3...

才完工6年！馬太鞍溪橋慘遭沖毀 公路局晚間再封花蓮大橋

交通部公路局今表示，由於馬太鞍溪將匯流至花蓮溪，花蓮大橋水位也急速抬升，已於傍晚緊急封閉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。