花蓮馬太鞍溪堰塞湖崩堤釀災 高市消動員備援

花蓮縣馬太鞍堰塞湖受樺加沙颱風帶來豪雨影響，造成發生崩塌溢流災害，高雄市長陳其邁指示消防局，今晚動員整備，待命投入支援行列。

高雄市長市長陳其邁表示，花蓮的災情牽動全國人民的心，高雄市政府會持續關注搶救進度，並隨時做好支援應變的準備。

高雄市消防局表示，花蓮災情傳出，市長陳其邁市長得悉後，便指示特搜大隊已完成人員、器材及車輛整備，隨時待命出發支援，展現跨縣市協力救災的決心。

高雄市消防局在花蓮災情發生後，與花蓮縣消防局保持密切聯繫，主動表達支援意願，確保能在最短時間內投入救援。