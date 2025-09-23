花蓮馬太鞍溪堰塞湖崩堤釀災 高市消動員備援
花蓮縣馬太鞍堰塞湖受樺加沙颱風帶來豪雨影響，造成發生崩塌溢流災害，高雄市長陳其邁指示消防局，今晚動員整備，待命投入支援行列。
高雄市長市長陳其邁表示，花蓮的災情牽動全國人民的心，高雄市政府會持續關注搶救進度，並隨時做好支援應變的準備。
高雄市消防局表示，花蓮災情傳出，市長陳其邁市長得悉後，便指示特搜大隊已完成人員、器材及車輛整備，隨時待命出發支援，展現跨縣市協力救災的決心。
高雄市消防局在花蓮災情發生後，與花蓮縣消防局保持密切聯繫，主動表達支援意願，確保能在最短時間內投入救援。
高雄市消防局表示，花蓮縣消防局表達已有新北、宜蘭、台東及屏東等縣市支援，暫無需其他縣市增援，但高雄市仍持續保持最高戒備，若有進一步需求，將立即投入協助救災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言