花蓮馬太鞍溪堰塞湖崩堤釀災 高市消動員備援

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，高雄市消防特搜隊員整備待援。記者林保光／翻攝
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，高雄市消防特搜隊員整備待援。記者林保光／翻攝

花蓮縣馬太鞍堰塞湖受樺加沙颱風帶來豪雨影響，造成發生崩塌溢流災害，高雄市長陳其邁指示消防局，今晚動員整備，待命投入支援行列。

高雄市長市長陳其邁表示，花蓮的災情牽動全國人民的心，高雄市政府會持續關注搶救進度，並隨時做好支援應變的準備。

高雄市消防局表示，花蓮災情傳出，市長陳其邁市長得悉後，便指示特搜大隊已完成人員、器材及車輛整備，隨時待命出發支援，展現跨縣市協力救災的決心。

高雄市消防局在花蓮災情發生後，與花蓮縣消防局保持密切聯繫，主動表達支援意願，確保能在最短時間內投入救援。

高雄市消防局表示，花蓮縣消防局表達已有新北、宜蘭、台東及屏東等縣市支援，暫無需其他縣市增援，但高雄市仍持續保持最高戒備，若有進一步需求，將立即投入協助救災。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，高雄市消防特搜隊員整備待援。記者林保光／翻攝
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，高雄市消防特搜隊員整備待援。記者林保光／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 高雄市 花蓮

