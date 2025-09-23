花蓮堰塞湖溢流光復鄉淹水 屏縣特搜大隊出動8車23人支援

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東特搜大隊今晚緊急出動8車23人，及救生艇、手划式橡皮艇、相關救災器材，趕前花蓮光復鄉協助救援。圖／消防局提供
屏東特搜大隊今晚緊急出動8車23人，及救生艇、手划式橡皮艇、相關救災器材，趕前花蓮光復鄉協助救援。圖／消防局提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今天下午溢流，洪水瞬間沖毀馬太鞍橋，導致下游光復市區全面淹水，多名民眾受困，情況危急。屏東特搜大隊獲報後，緊急出動8車23人，及救生艇、手划式橡皮艇、相關救災器材，趕前花蓮協助救援。

屏東縣政府消防局特種搜救大隊今日下午5時30分，接獲消防署及花蓮縣政府請求支援，立即啟動跨縣救援機制，出動救災人力與裝備趕往災區，包括8車、23人、4艘動力救生艇、3艘手划式橡皮艇，及相關救災器材。

特搜人員將投入光復鄉重災區，協助搜救受困民眾、運補物資並進行災區巡查與水域安全防護作業。屏東縣政府表示，面對重大災害，將持續秉持「挺台灣Team Taiwan」精神，與各地方政府攜手守護人民安全。

屏東特搜大隊今晚緊急出動8車23人，及救生艇、手划式橡皮艇、相關救災器材，趕前花蓮光復鄉協助救援。圖／消防局提供
屏東特搜大隊今晚緊急出動8車23人，及救生艇、手划式橡皮艇、相關救災器材，趕前花蓮光復鄉協助救援。圖／消防局提供

