花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重 宜蘭火速馳援花蓮救災
樺加沙颱風重創花蓮縣，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，宜蘭縣代理縣長林茂盛下午與花蓮縣長徐榛蔚通話後，出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮災區，預計晚間在光復糖廠集結後投入救災。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時40分溢流，洪峰在半小時後抵達下游台9線馬太鞍溪橋，滾滾泥流沖斷馬太鞍溪橋，大水流進市區，學校校車、軍車及民眾的轎車被沖走，場面怵目驚心，目前有70餘人受困、2 人失聯。
宜蘭縣與花蓮縣向來友好，縣政府表示，面對鄰縣遭遇困難，宜蘭展現守望相助精神，堅定與花蓮縣站在一起，林茂盛代理縣長及縣府團隊祈願花蓮早日度過難關，恢復正常生活，並呼籲各界發揮愛心與人道精神，共同協助災後重建。
