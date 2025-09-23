快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重 宜蘭火速馳援花蓮救災

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，宜蘭出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮救災，預計晚間在光復糖廠集結。圖／縣府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，宜蘭出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮救災，預計晚間在光復糖廠集結。圖／縣府提供

樺加沙颱風重創花蓮縣，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，宜蘭縣代理縣長林茂盛下午與花蓮縣長徐榛蔚通話後，出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮災區，預計晚間在光復糖廠集結後投入救災。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時40分溢流，洪峰在半小時後抵達下游台9線馬太鞍溪橋，滾滾泥流沖斷馬太鞍溪橋，大水流進市區，學校校車、軍車及民眾的轎車被沖走，場面怵目驚心，目前有70餘人受困、2 人失聯。

宜蘭縣與花蓮縣向來友好，縣政府表示，面對鄰縣遭遇困難，宜蘭展現守望相助精神，堅定與花蓮縣站在一起，林茂盛代理縣長及縣府團隊祈願花蓮早日度過難關，恢復正常生活，並呼籲各界發揮愛心與人道精神，共同協助災後重建。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，宜蘭出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮救災，預計晚間在光復糖廠集結。圖／縣府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，宜蘭出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮救災，預計晚間在光復糖廠集結。圖／縣府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，宜蘭出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮救災，預計晚間在光復糖廠集結。圖／縣府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，宜蘭出動5艘橡皮艇、15位消防人員及相關裝備前往花蓮救災，預計晚間在光復糖廠集結。圖／縣府提供

堰塞湖 馬太鞍溪 宜蘭 花蓮

延伸閱讀

宜蘭冬山紅文旦評鑑競賽由黃進益奪下特等獎 平均甜度12度

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 洪水灌光復鄉77人受困2人失聯

風急雨驟宜蘭未停班課 家長不捨孩子全身溼透

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

相關新聞

堰塞湖溢流如海嘯圍困逾200人 花蓮光復鄉2病人無法及時就醫身亡

花蓮光復鄉今天因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成重大水患，民眾形容「有如海嘯」，滾滾洪流連救災用的軍用卡車等抵擋不了被沖走，...

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，淹沒道路。光...

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今日因颱風大雨滿水溢流，造成當地災情。國民黨立院黨團總召傅崐萁趕回花蓮勘災，他也表示最不願看到的災...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情。賴清德總統今晚在臉書表示，已請行政院長卓榮泰指示中央災害應變中心統合各部...

影／最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

樺加沙颱風外圍環流帶來暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天(23日)下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時3...

才完工6年！馬太鞍溪橋慘遭沖毀 公路局晚間再封花蓮大橋

交通部公路局今表示，由於馬太鞍溪將匯流至花蓮溪，花蓮大橋水位也急速抬升，已於傍晚緊急封閉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。