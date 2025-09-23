馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 新北消防特搜56人22車馳援

受強颱樺加沙外圍環流帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今天下午溢流，大量洪水灌入光復鄉釀成71人受困、2人失聯。新北市消防局第一時間派遣10名消防5救災車前往救援，第二梯次救災人員晚間6時30分集結出發。

馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時30分發生溢流狀況，中央災害應變中心統計共接獲66通報案電話，目前有71人受困，2人失聯，花蓮縣消防人員正進行搶救，雖然第一波洪峰已經緩和，但接下來仍會有第二波洪水侵襲，中央災害應變中心也呼籲花蓮地區民眾遠離河道，國軍已派遣兵力到場將待明天溢流情況緩和後進行家園清理工作。