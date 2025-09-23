快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 新北消防特搜56人22車馳援

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市消防局特搜人員集結整備出發救援花蓮。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局特搜人員集結整備出發救援花蓮。記者黃子騰／翻攝

受強颱樺加沙外圍環流帶來的豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午溢流，大量洪水灌入光復鄉釀成71人受困、2人失聯。新北市消防局第一時間派遣10名消防5救災車前往救援，第二梯次救災人員晚間6時30分集結出發。

馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時30分發生溢流狀況，中央災害應變中心統計共接獲66通報案電話，目前有71人受困，2人失聯，花蓮縣消防人員正進行搶救，雖然第一波洪峰已經緩和，但接下來仍會有第二波洪水侵襲，中央災害應變中心也呼籲花蓮地區民眾遠離河道，國軍已派遣兵力到場將待明天溢流情況緩和後進行家園清理工作。

新北市消防局表示，針對樺加沙颱風造成花蓮縣災情，新北消防特搜大隊共10位消防人員及5輛消防車組成先遣部隊，第一時間即刻出發支援花蓮。第二梯次搜救隊伍於晚間6時30分於消防局南雅分隊車庫集結出發，共計46人、17輛救災車輛、3艘船艇及2隻搜救犬。

新北市消防局特搜人員於消防局車庫集結待命。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局特搜人員於消防局車庫集結待命。記者黃子騰／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 消防人員 新北

延伸閱讀

堰塞湖溢流洪水驚人！花蓮大橋急封閉 花東間多條道路中斷

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 洪水灌光復鄉77人受困2人失聯

影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

影／軍卡被沖走！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 彷彿《明天過後》電影

相關新聞

影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風大雨滿水溢流，今天下午兩波洪峰有如海嘯，沖進光復鄉市區，橋梁被沖斷、街道遭淹沒，市區到處都是...

影／最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

樺加沙颱風外圍環流帶來暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天(23日)下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時3...

花蓮堰塞湖溢流釀泥流...婦人抱電桿險遭滅頂 女兒PO文急喊救命

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區...

影／軍卡被沖走！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 彷彿《明天過後》電影

樺加沙颱風外圍環流夾帶強風超豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分發生壩頂溢流，無黨藉立委高金素梅接獲部落災民傳來影片，場面好比《明天過後》電影觸目驚心。 畫面上看到不少車輛泡在水中，

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 新北消防特搜56人22車馳援

受強颱樺加沙外圍環流帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今天下午溢流，大量洪水灌入光復鄉釀成71人受困、2人失聯。新北市...

堰塞湖溢流洪水驚人！花蓮大橋急封閉 花東間多條道路中斷

花蓮中區馬太鞍溪堰塞湖今天下午因颱風大雨溢流，洪水奔流而下，沖垮台9線馬太鞍溪橋，台11線的花蓮大橋傍晚緊急預警性封路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。