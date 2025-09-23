堰塞湖溢流洪水驚人！花蓮大橋急封閉 花東間多條道路中斷

花蓮 中區馬太鞍溪 堰塞湖 今天下午因颱風大雨溢流，洪水奔流而下，沖垮台9線馬太鞍溪橋，台11線的花蓮大橋傍晚緊急預警性封路，縣府提醒，目前花蓮與台東中間多處聯絡道路中斷，請民眾注意。

馬太鞍溪上游堰塞湖湖面廣達109公頃，滿水量9100萬公噸，有如一座南化水庫，受樺加沙颱風影響降下大雨，今天下午2時50分溢流，大量洪水漫淹而下，沖毀連接鳳林鎮與光復鄉的台9線馬太鞍溪橋。

大水持續奔流，公路局監測下游的花蓮大橋水位急速抬升，考量雨量及水位持續增量，下午5時起緊急封橋，禁止人車通行。另外鳳林鎮通往箭瑛大橋的花46縣道，也實施封閉管制。