堰塞湖溢流洪水驚人！花蓮大橋急封閉 花東間多條道路中斷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，強勁水流竟沖毀馬太鞍溪橋，有人拍下橋梁被沖毀一瞬間直呼「真的很誇張」。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，強勁水流竟沖毀馬太鞍溪橋，有人拍下橋梁被沖毀一瞬間直呼「真的很誇張」。圖／民眾提供

花蓮中區馬太鞍溪堰塞湖今天下午因颱風大雨溢流，洪水奔流而下，沖垮台9線馬太鞍溪橋，台11線的花蓮大橋傍晚緊急預警性封路，縣府提醒，目前花蓮與台東中間多處聯絡道路中斷，請民眾注意。

馬太鞍溪上游堰塞湖湖面廣達109公頃，滿水量9100萬公噸，有如一座南化水庫，受樺加沙颱風影響降下大雨，今天下午2時50分溢流，大量洪水漫淹而下，沖毀連接鳳林鎮與光復鄉的台9線馬太鞍溪橋。

大水持續奔流，公路局監測下游的花蓮大橋水位急速抬升，考量雨量及水位持續增量，下午5時起緊急封橋，禁止人車通行。另外鳳林鎮通往箭瑛大橋的花46縣道，也實施封閉管制。

縣府表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流影響周邊橋梁、道路，花蓮與台東之間多處聯絡道路中斷，包括台9線馬太鞍溪橋無法通行、台11線花蓮大橋封閉、193線道也封閉，目前沒有任何替代道路。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋。圖／鳳林警分局提供

花蓮 樺加沙颱風 堰塞湖

