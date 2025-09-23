馬太鞍溪橋被沖毀、光復鄉淹水 鄉民喊「從來沒遇過」

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復鄉街道，造成慘重災情。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復鄉街道，造成慘重災情。圖／民眾提供

馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流，洪水夾雜土砂迅速向下游沖刷，馬太鞍溪橋不敵大水重擊，斷成幾截，混濁溪水更淹到光復鄉市區。當地鄉民直喊「從來沒遇過這麼嚴重的淹水」，不但店面被淹掉，車輛變成泡水車，損失慘重。光復鄉長則急喊話中央盡快救災與重建。

光復鄉彭姓鄉民說，這次街道淹水非常嚴重，「從來沒遇過」，自己開的一家二手店淹到快2層樓，自己的車也變成泡水車，損失十分慘重；水淹到最高應該有到1樓3分之2，真的沒想到災情這麼誇張，希望大家記取教訓、提高警覺。

張姓民眾說，自己不在花蓮，家人住在光復鄉，不但停水停電還淹大水，非常擔心安危，已請當地認識的人協助救援。還有人在臉書社團詢問失聯親友，好在只是手機沒拿到，已順利聯繫上。

光復鄉長林清水說，這次颱風光復淹水、馬太鞍溪橋突然沖毀，鄉內災情非常嚴重，希望中央政府協助救災，災後盡快重建。萬榮鄉長梁光明說，北上只能改走193縣道，盼未來能有便道讓民眾通行。鳳林鎮長林建平表示，現階段預防撤離救災為主，後續再來看怎麼重建。

縣長徐榛蔚表示，縣府已超前部署啟動應變措施因應，若水勢退去後，也會請求公路總局的協助，讓「馬太鞍溪橋」能盡速恢復暢通。

縣府已在光復鄉成立的前進指揮所，提供給當地鄉親最快的協助；同時成立緊急醫療處理機制；而針對溢流可能帶來的土石與泥沙，縣府已協調建設處與相關廠商，調度推土機、板車等大型機具，以便未來能緊急搶通道路。

